كيف تحمي نفسك من الآثار الضارة للتقلبات الجوية؟.. «الصحة» توضح

تقلبات وظواهر جوية عديدة شهدتها الفترة الحالية في كافة أنحاء البلاد تنوعت ما بين موجات حارة وعواصف ترابية وأمطار خفيفة، وذلك بحسب ما كشفت عنه هيئة الأصادر الجوية في بيانها الرسمي، الأمر الذي جعل الكثيرون يتسأل عن كيفية حماية نسه من تلك التقلبات الجوية خاصة أصحاب الجيوب الأنفية.

نصائح للحماية من التقلبات الجوية

في هذا الشأن نشرت وزارة الصحة والسكان عبر موقعها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عدة نصائح يجب على المواطنين إتباعها لتفادي التقلبات الجوية والموجة الحارة والتي منها يجب متابعة حالة الطقس أولا بأول والاتنباه للتنبؤات وأيضا الحرص على ارتداء الملابس المناسبة .

يجب على المواطنين الحرص على ارتداء الكمامات لأنها تحمي من الأتربة وعدوي الفيروسات التنفسية ويفضل غسل اليدين وتعقيمها بشكل متكرر وكذلك يجب تجنب الخروج في الشمس من الساعة 10 صباحا، حتى الساعة الـ4 عصرا وأيضا الحرص على شرب الماء بكميات مناسبة، لأنه يحافظ على نشاط الجسم ويعمل على ترطبيه.

الفئات الممنوعة من الخروج في الطقس السيئ

وأوضح الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه هناك فئات ممنوعة من الخروج في حالة الطقس الحار والأتربة، وهم.

- أصحاب الأمراض المزمنة.

- الرضع والأطفال.

- كبار السن.

- مرضى الربو والتهاب الشعب الهوائية.

- مرضى القلب.

- مرضى السكر.

- أصحاب التهابات الجيوب الأنفية.

- مرضى الحساسية.

ونصح بدران في حالة الطقس الحار يجب تجنب ارتداء العدسات اللاصقة وأيضا يفضل استخدام الفازلين لترطيب الأنف حتى لا تجف والابتعاد عن أي مجهود شاق خارج المنزل.