يسري جبر يوجه نصائح للأبناء عبر قناة الناس: المكالمات الهاتفية الطويلة تزعج الآباء

قال الدكتور يسري جبر، أحد علماء الأزهر الشريف، إنَّه على الأبناء الفهم عن آباءهم وعدم قطع صلاتهم ومراعاة أوقات عبادتهم لله، موضحًا: «على الابن الفهم عن أبيه ولو بمجرد الإشارة، فما بالك بمن يفتح التلفاز بجانب الأب وهو يصلى أو يرفع صوت الراديو».

جبر: على الأبناء مراعاة الآباء مثلما يفعلون معهم

وأضاف «جبر» خلال برنامج «اعرف نبيك» الذي يقدمه على شاشة قناة الناس، أنَّ المكالمات الهاتفية الطويلة تزعج الآباء، وعلى الأبناء مراعاة الآباء مثلما يفعلون عند قيام الابن أو الابنة بأي نشاط مثل المذاكرة ويساعدونهم فيه، أي الوالدين وكل الأسرة، بخفض الصوت وإغلاق الباب ومنع الشوشرة.

وأكد العالم الأزهري، أن «تربية الآباء لأبنائهم تربية صحيحة في هذا الزمان يساعدهم على إتمام وأداء مهامهم على الوجه الأكمل، ومراعاتهم في أوقات العبادة والعمل، ودفعهم بعضهم البعض على تجنب الشوشرة عليهم، سواء بالحديث أو تشغيل أدوات ترفيه مثل التلفزيون أو الراديو».

قناة الناس في شكلها الجديد

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل، وأخرى دينية وشبابية وثقافية وتغطي مجالات الحياة كافة.