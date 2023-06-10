«التعليم» تعلن تفاصيل انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2023.. بالأرقام

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، انطلاق امتحانات شهادة الثانوية العامة الدور الأول للعام الدراسي الجاري، الاثنين 12 يونيو الجاري.

783 ألف طالب يؤدون امتحانات الثانوية العامة

وأوضحت الوزارة أن عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الثانوية العامة لهذا العام يبلغ 783025 طالبا، من بينهم 276211 طالبا بالشعبة الأدبية، و391671 طالبا بالشعبة العلمية «علوم»، و98658 طالبا بالشعبة العلمية «رياضيات».

وأضافت أن عدد لجان النظام والمراقبة 11 لجنة بكل قطاع على مستوى الجمهورية، وعدد لجان سير الامتحان 2098 لجنة بكل قطاع على مستوى الجمهورية.

امتحانات الثانوية العامة بمدارس المتفوقين

كما يبلغ عدد طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا الذين يؤدون الامتحان هذا العام 1824 طالبا، وعدد الطلاب المكفوفين الذين يؤدون الامتحان 255 طالبا، بينما يؤدي 80 طالبا الامتحان في مراكز التأهيل، بالإضافة إلى 34 طالبا يؤدون الامتحان في لجان المستشفيات.

جدير بالذكر أن الطلاب يؤدون امتحانات الثانوية العامة 2023 في المواد الدراسية غير المضافة للمجموع يوم الاثنين 12 يونيو الجاري، إذ يؤدي الطلاب امتحان مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية، بينما يؤدي الطلاب يوم الثلاثاء 13 من نفس الشهر، امتحان مادتي الاقتصاد والإحصاء، ثم يؤدي الطلاب الامتحانات في المواد المضافة للمجموع ابتداء من يوم الأحد 18 يونيو الجاري.