إعلان نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2023 بكفر الشيخ

أعلنت الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، ظهور نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022 - 2023، على مستوى معاهد كفر الشيخ الأزهرية، عقب اعتماد النتيجة رسمياً من قبل الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف.

نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية بكفر الشيخ

وتسلّمت المنطقة نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية، للدور الثاني، وحرص الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية، علي الاطلاع على إحصائيات نسب النجاح في نتيجة الشهادتين، مشيداً بالمستوى المتميز للطلاب، بمعاهد كفر الشيخ الأزهرية، ومقدماً التهنئة لجميع الناجحين، متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح.

وتيسيراً على طلاب الأزهر، وجّه الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، بنشر النتيجة على موقع بوابة الأزهر الإلكترونية، حتى يتمكن الطلاب وأولياء الأمور من معرفة النتيجة، وذلك من خلال بوابة الأزهر عبر ‏الإنترنت، ومن خلال المعاهد التابع لها الطلاب والطالبات، من خلال الرابط التالي

امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية

وبحسب ما أعلنه قطاع المعاهد الأزهرية، في وقت سابق، فإنّ امتحانات الشهادة الابتدائية الأزهرية انطلقت يوم السبت 20 مايو 2023 واستمرت حتى الخميس 25 مايو 2023، كما انطلقت امتحانات الشهادة الإعدادية يوم السبت 20 مايو 2023 واستمرت حتى السبت 27 مايو 2023.