موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية في جميع المحافظات

يترقب الطلاب موعد ظهور النتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية في جميع المحافظات خاصة بعد انتهاء الامتحانات السبت الماضي 27 مايو، إذ تبدأ نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية في الظهور بداية من الأسبوع المقبل، ويبحث الطلاب عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية بالمحافظات، خاصة بعد إعلان نظيرتها في التربية والتعليم، مما زاد من تساؤلات الطلاب عن موعد ظهورها.

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية في جميع المحافظات

ويواصل الأزهر الشريف عملية تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية من أجل الانتهاء وظهور نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية في جميع المحافظات، بعد مرور أيام على انتهاء امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية بالمحافظات، ويجرى اعتمادها من قبل شيخ الأزهر وظهورها للطلاب في مختلف المحافظات.

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظات

وكان الأزهر الشريف حدد رابط خاص يمكن للطلاب من خلاله الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية في جميع المحافظات من هنا، إذ يجرى وضع النتيجة عليه بعد اعتمادها من الأزهر الشريف وإتاحتها للطلاب.

طريقة الحصول على الشهادة الأزهرية

- الدخول على رابط بوابة الأزهر

- اختيار نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية

- تحديد المحافظة الخاصة بالطالب

- تسجيل رقم الجلوس الخاص بالطالب

- الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية

امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية

وأدى نحو 158 ألف، و360 طالب وطالبة امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023 في جميع المحافظات، التي بدأت يوم السبت 20 مايو لمادتي الفقه واللغة العربية وانتهت يوم السبت 27مايو لمادة اللغة الإنجليزية والمستوى الرفيع.