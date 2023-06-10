لماذا أمر جبريل النبي بالقراءة وهو يعلم أنه «أُمي»؟.. عالم أزهري يجيب عبر قناة الناس

قال الدكتور يسري جبر، أحد علماء الأزهر الشريف، في شرح مختصر صحيح البخاري للإمام ابن أبي جمرة، حديث بدء الوحي، إنَّ الملك – أي سيدنا جبريل أو ملك الوحي – جاء سيدنا محمد –صلى الله عليه وسلم، وقال له «اقرأ»، موضحا ما أُراد من تورية ودليل جوازها؛ لأن الوحي يعلم أن النبي محمد لا يقرأ ولا يكتب.

جبر: النبي محمد لا يزاول القراءة والكتابة فكيف يقول له «الوحي» اقرأ؟

وأضاف «جبر» خلال برنامج «اعرف نبيك» الذي يقدمه على شاشة قناة الناس، أنَّ سيدنا جبريل إنما أراد «ليتوصل به بما يريد من التأديب»، وصفة سيدنا محمد في التوراة والإنجيل النبي الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب والتي يعلمها ملك الوحي الذي أُنزل بالكتابين؛ التوراة والإنجيل.

وتابع: «جبريل يعلم أنَّ النبي محمد – صلى الله عليه وسلم- لا يقرأ ولكن في القول تورية وأراد «ردد ما أمليه عليك.. ردد خلفي»، وقول «اقرأ» للنبي محمد جاءت تأدبًا معه.

قناة الناس في شكلها الجديد

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل، وأخرى دينية وشبابية وثقافية، وتغطي مجالات الحياة كافة.