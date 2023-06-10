موعد صلاة عيد الأضحى بالإسماعيلية 2023.. المساجد تستعد

مع اقتراب موعد صلاة عيد الأضحى بالإسماعيلية 2023 بدأت المحافظة ومديرية الأوقاف في تجهيز، أماكن الصلاة استعدادا لأداء الصلاة بالتزامن مع إعلان هيئة المساحة المصرية عن موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في المحافظات المختلفة خلال الساعات القليلة الماضية.

موعد صلاة عيد الأضحى بالإسماعيلية 2023

وأعلنت هيئة المسلحة المصرية موعد صلاة عيد الأضحى بالإسماعيلية 2023 ليكون في تمام الساعة السادسة و16 دقيقة صباحا في كافة الأماكن التي يجرى تجهيزها في المدينة وكافة مراكز المحافظة والقرى.

وكانت مديرية أوقاف الإسماعيلية حددت المساجد الكبرى والساحات خاصة بالنادي الرياضي وبعض مراكز الشباب لأداء شعائر صلاة عيد الفطر الماضي، فيما أشارت مصادر في الأوقاف أنه سيتم تحديد 90% من نفس الأماكن لصلاة عيد الأضحى 2023 هذا العام.

طوارئ استعدادا لصلاة عيد الأضحى بالإسماعيلية 2023

وشهدت محافظة الإسماعيلية خلال الأيام القليلة الماضية رفع حالة الطوارئ في كافة المديريات الخدمية بالتزامن مع اقتراب موعد صلاة عيد الأضحى بالإسماعيلية 2023.

وأعلنت مديريات التموين والتجارة الداخلية والطب البيطري ومديرية الصحة حالة الطوارئ في كافة الإدارات التابعة لهم بالتزامن مع اقتراب عيد الأضحى وتنفيذ العديد من الحملات على المزارع والأسواق ضمن توجيهات اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية.

إقبال علي سوق المواشي مع اقتراب موعد صلاة عيد الأضحى

ولأهالي الإسماعيلية بعض العادات مع اقتراب موعد صلاة عيد الأضحى بالإسماعيلية 2023 أبرزها التردد علي أسواق المواشي لشراء الأضحية بمختلف أنواعها سواء من الجمال أو الأبقار والماعز والضأن.

ويشتهر سوق السبت في مدينة القصاصين في محافظة الإسماعيلية بتنوع المواشي وأضاحي عيد الأضحى 2023 إلى جانب بعض الأسواق الفرعية في مدينة الإسماعيلية والمراكز المختلفة مع اقتراب عيد الأضحى.