موعد صلاة عيد الأضحى بالمنيا 2023.. بعد شروق الشمس بـ20 دقيقة

موعد صلاة عيد الأضحى بالمنيا 2023 أمر يهم كثيرا من المواطنين، لما لها فضل وثواب عظيم عند جهور العلماء، وهي سنة مؤكدة يحرص المسلمون على تأديتها في وقتها في يوم النحر العظيم، ثم يتبادلون بعدها التهاني، ويبدأون الاستعداد لنحر الأضاحي، وبعدها يتوافد المواطنون على المتنزهات والحدائق العامة للاحتفال بـ«العيد الكبير».

موعد صلاة عيد الاضحي بالمنيا 2023

وبحسب المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، سيكون موعد صلاة عيد الاضحي بالمنيا 2023، في تمام الساعة 6:28 دقيقة، أي بعد مرور نحو 20 دقيقة علي شروق شمس يوم الأربعاء 28 من شهر يونيو الجاري.

وأثناء صلاة عيد الأضحى بالمنيا 2023، تبدأ الصلاة بالتكبير والتهليل والحمد للثناء، ثم يرفع المؤدن للصلاة وهي من ركعتين جهر يسبق كل ركعة التكبير، وعقب الانتهاء من صلاة العيد، يخطب الأمام في المصلين وتكون الخطبة عن فضل النحر في يوم العيد وحتي رابع أيام التشريق.

مظاهر الاحتفال بعيد الأضحى في المنيا

وتتنوع مظاهر الاحتفال بعيد الأضحى في محافظة المنيا، حيث تستقبل الحدائق العامة والمتنزهات وكورنيش مدينة المنيا الأهالي الذين يتوافدن من المدن والمراكز والقرى، للاحتفال بالعيد، وهناك من يفضل الذهاب إلى المقابر لزيارة الموتى، وعقب الانتهاء من ذبح الأضاحي يتبادل الأهالي الزيارات العائلية وتحرص العائلات على فتح الدواوين المخصصة للمناسبات السعيدة لاستقبال المهنيئن بالعيد.