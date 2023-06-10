موعد عيد الأضحى 2023 فى السعودية.. اعرف باقي كام يوم

مع اقتراب نهاية شهر ذي القعدة، وبدء شهر ذي الحجة، يترقب المسلمون موعد عيد الأضحى المبارك، ويكثر التساؤل عن موعد عيد الأضحى 2023 في السعودية، نظراً لارتباط تحديد موعيد العيد بالركن الخامس من أركان الإسلام وهو الحج.

ولتحديد موعد عيد الأضحى 2023 في السعودية، تستطلع السلطات في المملكة العربية السعودية هلال شهر ذي الحجة أولاً، وبناءً عليه يتم تحديد موعد عيد الأضحى المبارك.

موعد عيد الأضحى 2023 في السعودية

ومن المقرر أن تستطلع السلطات المعنية في المملكة العربية السعودية هلال شهر ذي الحجة في التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة الجاري، الموافق الثامن عشر من يونيو 2023، أي بعد نحو ثمانية أيام.

وفي حالة رؤية هلال شهر ذي الحجة، تعلن السلطات السعودية عن بدء شهر ذي الحجة، والذي من المتوقع أن يوافق الأول منه التاسع عشر من يونيو الجاري، ووفقاً لما تحدده الشريعة، فإن موعد وقفة عرفات يكون التاسع من شهر ذي الحجة، الذي يوافق السابع والعشرين من شهر يونيو الجاري.

وبناءً على تحديد موعد وقفة عرفات، وهو الركن الأعظم في مناسك الحج، فإن موعد عيد الأضحى 2023 في السعودية سيكون الأربعاء الثامن والعشرين من يونيو الجاري.

موعد موسم الحج 2023

ويرتبط تحديد موعد عيد الأضحى المبارك في جميع الدول العربية على موعد عيد الأضحى 2023 في السعودية، نظراً لارتباطه بأداء مناسك الحج، وتحديد موعد وقفة عرفات.

وبدأت السلطات السعودية في استقبال أولى أفواج حجاج بيت الله الحرام لأداء مناسك الحج لعام 1444 منذ الأول من شهر ذي القعدة، الموافق 21 مايو الماضي، على أن يكون آخر موعد لاستقبال ضيوف الرحمن الرابع من شهر ذي الحجة، الموافق 22 يونيو الجاري.