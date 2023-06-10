موعد صلاة عيد الأضحى بأسوان 2023.. الأماكن والشعائر

أيام قليلة تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك الذى يرتبط بأداء فريضة الحج الركن الخامس بالإسلام، لذا يهتم الأهالي بمعرفة موعد صلاة عيد الأضحى بأسوان 2023، وتختلف من محافظة لأخرى وفقا لخطوط الطول ودائر العرض ومساقط الظل، التي تحددها هيئة المساحة المصرية، فيختلف موعد الصلاة لدقائق من مدينة لأخرى.

موعد صلاة عيد الأضحى بأسوان 2023

موعد صلاة عيد الأضحى بأسوان 2023 يعد من أكثر توقيتات الصلاة تأخيرا لوقوع المدينة بأقصى جنوب مصر، فضلا عن اختلاف موعد الصلاة بمدينة أسوان عن مدينة أبوسمبل لوقوع كلا منهما على خط طول مختلف.

موعد صلاة عيد الأضحى بأسوان وأبوسمبل

تنشر «الوطن» موعد صلاة عيد الأضحى بأسوان 2023 ومدينة أبوسمبل وفقا لهيئة المساحة المصرية لهذا العام:

موعد صلاة العيد 2023 في أسوان يحين بالساعة 6:28 دقيقة صباحا.

بينما موعد صلاة العيد 2023 في أبوسمبل يحين في تمام الساعة 6:37 دقيقة صباحا لتكون أخر مدينة يؤدى أهلها شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك.

أماكن صلاة عيد الأضحى 2023 بأسوان

وحددت أوقاف محافظة أسوان المساجد الكبرى والساحات خاصة بالنادي الرياضي ومراكز الشباب لأداء شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك 2023 ومن بينها مسجد الطابية والمسجد الكبير ومسجد النصر، وذلك في مراكز أسوان المختلفة منها نصر النوبة وأسوان وكوم أمبوا ودراو وإدفوا.

شعائر صلاة عيد الأضحى بأسوان

وتعد أبرز شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك التكبيرات والتهليل والفرحة بالعيد، والصلاة بجماعة بالساحات والمساجد، مع التطيب وارتداء الملابس الجديدة.