تامر حسني ينشر صورته مع أسرة فيلم تاج: سيبتهم يناموا 5 دقايق بحالهم

شارك الفنان تامر حسني عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، صورة له بصحبة فريق عمل فيلم تاج من داخل مكتبه ويبدو عليهم الإرهاق.

ونشر حسني صورة بصحبة فريق فيلم تاج وعلق عليها قائلا: «ويقولوا إني مُتعب في الشغل، طب بذمتكم في أحن من كده، سايبهم يناموا أهو في المكتب 5 دقايق بحالهم في اليومين، ومش متضايق ومبسوط ومبتسم أهو عشان شايفهم نايمين في هدوء وسكينة».

واختتم تامر حسني قائلا: «كفاية ظلم بقى عاش يا وحوش ربنا بيكرم على قد المجهود انشفوا خلاص هانت إن شاء الله يا حبايب قلب تاج».

فيلم تاج

فيلم تاج من المقرر عرضه في موسم عيد الأضحى من بطولة الفنان تامر حسني، دينا الشربيني، المطربة ساندي، ويشارك في الفيلم النجم بيومي فؤاد والعديد من نجوم الفن والفيلم من إنتاج سلسلة «السوبر هيروز» في مصر والوطن العربي، ويجسد تامر حسني شخصيتين لشقيقين توأم اسمهما تاج وهارون، ويمران بالعديد من الأزمات مع تتابع الأحداث، ويشهد ظهور أول بطل عربي خارق في السينما العربية.