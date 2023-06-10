عادل حمودة: رئاسة ترامب لأمريكا عكست حالة الانقسام الداخلي

قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، إن الكل يعرف عناصر القوة الأمريكية، إلا أن أحد عناصر ضعفها هو الخوف من تفككها بالداخل، وأكد ذلك المناخ السياسي الحالي الذي يتسم بانقسام حاد، وكان أكبر مثال على ذلك رئاسة دونالد ترامب التي خرجت منها إجراءات سلبية مختلفة.

الانسحاب من الشراكة عبر المحيط الهادي

وأضاف «حمودة» خلال تقديمه لبرنامجه «واجه الحقيقة»، والمذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن بعض تلك الإجراءات يتعلق بالهجرة، والبعض الآخر بالسياسة الخارجية، وأخطرها يتعلق بالاستراتيجية العسكرية، إذ تضمنت تصرفات ترامب الأكثر تأثيرا؛ منها الانسحاب من الشراكة عبر المحيط الهادي، ومنع مواطني العديد من الدول الإسلامية من دخول الولايات المتحدة، والخروج من اتفاق باريس للمناخ.

وأوضح أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، تراجع عن العديد من القرارات التي اتخذها ترامب، فقد ألغى الانسحاب من منظمة الصحة العالمية، وعاد إلى اتفاقية باريس للمناخ، كما أن هناك عيبا آخر في الولايات المتحدة هو ميلها الدائم للانخراط في مشاريع عسكرية طويلة الأمد.

الصين تستعرض عضلاتها في كل مكان

وبالرغم من قوتها العسكرية فلم تنتصر في الهند الصينية خلال الحرب الباردة، أيضا لم تنتصر في أفغانستان والعراق رغم انفرادها بالقوى العظمى، وفي غضون ذلك يبدو أن الصين تستعرض عضلاتها في كل مكان، كما أن هناك قوى أخرى صاعدة تهدد الهيمنة الأمريكية.