عادل حمودة: 778 مليار دولار ميزانية أمريكا العسكرية عام 2020

قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، إن الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت القوة العظمى الوحيدة في العالم، وبلغت ميزانيتها العسكرية عام 2020 نحو 778 مليار دولار، بينما سجل صافي ناتجها المحلي الإجمالي 20 تريليون دولار؛ الأمر الذي أبرز الولايات المتحدة كقوة عالمية في المسرح العالمي.

حمودة: أمريكا تاريخها يمتد إلى 250 سنة

وأضاف «حمودة» خلال تقديمه برنامج «واجه الحقيقة»، المذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن أمريكا طوال تاريخها الممتد إلى 250 سنة خاضت 93 حربا استمرت 222 سنة قبل أن تجبر على إنهائها، وكان نموها الاقتصادي يمنحها ثقة هائلة في سيطرتها على العالم.

النمو الاقتصادي طويل الأمد يعتمد على جغرافيا البلد

وأوضح أن مايكل بيكلي، أستاذ العلوم السياسية في جامعة تافتس، أكد أن النمو الاقتصادي طويل الأمد يعتمد على جغرافيا البلد والسكان والمؤسسات السياسية، وأن الولايات المتحدة تتمتع بالعناصر الثلاثة بلا منافسة، بسبب كونها دولة كبيرة جغرافيا وهي أمة شابة، وأخيرا لديها مؤسسات سياسية مستقرة.