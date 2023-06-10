بدائل الثانوية العامة 2023.. امتيازات معهد سكرتارية طبية بالإسكندرية

يبحث أولياء الأمور والطلبة الحاصلون على الشهادة الإعدادية عن بدائل الثانوية العامة مما يضمن لهم فرصة عمل ووظيفة مناسبة بعد التخرج، ومن أبرز هذه البدائل معهد سكرتارية طبية تعليم مزدوج، ويتخصص متدرب السكرتارية الطبية في القيام بالأعمال الكتابية في مجال الرعاية الصحية أو المستشفيات، وتتضمن مهام المتدرب التعامل مع مهمات ومعدات المكاتب وأجهزة الاتصال.

معهد السكرتارية الطبية في الإسكندرية

ويؤدي معهد السكرتارية الطبية في الإسكندرية تدريبات للطلبة على تنفيذ الأعمال طبقاً للتعليمات الصادرة إليه، وتسجيل بيانات المرضى، وتسجيل جداول المواعيد ويساعد الأفراد الإشرافيون.

توفير البدائل مسئوليتنا

وقال الدكتور عربي أبوزيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية لـ«الوطن»، إن توفير بدائل الثانوية العامة بالإسكندرية مسؤولية المديرية ونسعى دائما لتحقيق طموحات الطلبة وأولياء الأمور لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص للجميع، وتنوعت البدائل بحيث ترضى جميع الطلبة ويجدون عدة بدائل يختارون من بينها المناسب لهم ومن ضمن بدائل الثانوية العامة معهد سكرتارية طبية بمنطقة السيوف بالإسكندرية.

اختصاصات متخرج سكرتارية طبية

وأوضحت أمل حسان، مدير عام التعليم الفني والتعليم المزدوج بمديرية تعليم الإسكندرية لـ«الوطن»، أن الطالب في معهد سكرتارية طبية وهو أحد بدائل الثانوية العامة بالإسكندرية يتدرب على القيام بالأعمال الإدارية وهي كالتالي:

- ترتيب وتنظيم والمحافظة على أنظمة السجلات أو ما نطلق عليه الأرشيف.

- العمل على تشغيل معدات المكتب وجميع أنظمة الاتصالات ومنها التليفونات والفاكس وماكينات التصوير واستخدام الحواسب الآلية وبرامجها المتعددة.

- إجراء مراسلات تجارية باللغتين العربية والإنجليزية.

- تنفيذ إجراءات المكتب الطبي والأعمال الخاصة بتسجيل الحسابات.

- فهم التعبيرات الطبية المعتادة من قواعد القبول ومنها عملية اختيار المتدربين، والحاصلين على شهادة إتمام التعليم الأساسي، من الإعدادية العامة الحديثة.

- الحصول على الحد الأدنى من المجموع المطلوب الذي تحدده وزارة التربية والتعليم للحاصلين علي الشهادة الإعدادية واجتياز اختبار القدرات والمقابلة الشخصية.

نظام تدريب مزدوج ثنائي لمدة 3 سنوات

وأوضحت دعاء سعادة رئيس المهن الصناعية بمديرية تعليم الإسكندرية أن المعهد يعتمد على الدمج بين التدريب داخل المنشآت التدريبة والتدريب داخل المدرسة 4 أيام في الأسبوع تقضي في تدريب عملي بإحدى المنشآت التدريبة يومين أسبوعياً تشتمل على تدريب بحجرة الدراسة بالمدرسة تتمثل في دراسة موضوعات فنية مثل استخدام معدات المكاتب، مهارات في استخدام الحاسب الآلي الكمبيوتر، واتصالات تتعلق بالأعمال التجارية.

أوضحت أن متدرب السكرتارية الطبية مؤهل للعمل كموظف استقبال طبي، سكرتير في مستشفي أو في إدارة المستشفى، وتتعلق فرص التشغيل والمستقبل الوظيفي بمبدأ التعلم مدى الحياة.