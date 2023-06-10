10 تعليمات قبل انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2023 في البحيرة

نفذت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة جولة ميدانية على عدد من المدارس بمركز ومدينة كفر الدوار، للتأكد من جاهزية كافة اللجان والاستراحات بنطاق المركز لامتحانات الثانوية العامة 2023 في البحيرة.

استعدادات البحيرة لامتحانات الثانوية العامة 2023

تفقدت «بلبع» مدرسة الحديثة الإعدادية بنات وهى إحدى المدارس المقرر انعقاد لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 بها ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات بها 415 طالب وطالبة أدبي 182 - علمي علوم 229- علمي رياضة 4، كما أكدت جاهزية اللجنة لاستقبال الطلاب، والكثافة المقررة للطلاب داخل اللجان.

وأشادت نائب المحافظ بنظافة المدرسة وتوافر كافة الإمكانيات والاحتياجات اللازمة بها لتهيئة الأجواء المناسبة لأبنائنا الطلاب لأداء الامتحانات.

تعليمات نائب محافظ البحيرة لاستقبال امتحانات الثانوية العامة 2023

ووجهت نائب محافظ البحيرة بما 10 تعليمات لاستقبال امتحانات الثانوية العامة 2023

- الالتزام باللوحات الإرشادية وكافه التعليمات المنظمة للعملية الامتحانية

- استلام الكاشف الإلكتروني وكتاب المفاهيم الخاص بجميع التخصصات

- تكثيف أعمال النظافة العامة داخل وخارج اللجان

- توفير الإضاءة والتهوية المناسبة

- توفير والمراوح والمبردات لخلق بيئة مناسبة للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر.

- مراجعة وضع الكاميرات الموجودة داخل اللجان.

منع دخول هواتف محمولة اللجان

- شددت نائب محافظ البحيرة على مشرفي اللجان بضرورة دخول الطلاب للجان دون أي أجهزة إلكترونية «هواتف محمولة، سماعات».

- حظر كل وسائل الغش ومراجعة الأمن على البوابات

- بتذليل كافة العقبات أمام المراقبين والعمل على توفير الإقامة المريحة اللائقة بمكانة المعلم وضيوف المحافظة.

يذكر أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة بالإدارة التعليمية ببندر كفرالدوار يبلغ 6289 طالب وطالبة 4322 علمي علوم و444 علمي رياضة و 1523 أدبي.

كما يبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة بالإدارة التعليمية بمركز كفر الدوار 540 طالبا وطالبة علمي علوم 486، علمي رياضة 19 أدبي 35.