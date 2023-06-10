موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في دمياط.. تجهيز الساحات وتعقيمها

أعلن معهد البحوث الجيوفيزيقية وهيئة المساحة المصرية أنه يحين موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في دمياط بتمام الساعة 6،16 صباحا بعد شروق الشمس بـ 25 دقيقة ويكون للمحافظة والمدن التابعة لها من بينها كفر سعد، رأس البر، دمياط الجديدة، فارسكور، الزرقا.

موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في دمياط

أعلن الشيخ محمد سلامة وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة دمياط أنه جرى تخصيص عدد من الساحات بعد إعلان موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في دمياط، وجاء ذلك خلال جلسة المتابعة التي عقدتها الدكتورة منال عوض محافظ دمياط لمناقشة استعدادات المحافظة لعيد الأضحى المبارك

استعداد مديرية الأوقاف لصلاة عيد الأضحى المبارك

وأكد الشيخ محمد سلامة وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة دمياط في تصريحات لـ«الوطن»، أن مديرية الأوقاف تجرى استعدادات مكثفة بمختلف القرى والمدن لتجهيز عدد من الساحات بنطاق محافظة دمياط والعمل على تنظيفها وتعقيمها والالتزام بالإجراءات الاحترازية اللازمة والتنسيق المستمر والمتواصل مع المحافظة والوحدات المحلية والأجهزة الأمنية وذلك للاستعداد التام وتجهيز الساحات لأداء شعائر صلاة العيد.