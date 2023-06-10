عادل حمودة: القوة الأمريكية العظمى مهددة اليوم بصعود روسيا والصين

قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، إن القوة الأمريكية العظمى مهددة اليوم بصعود روسيا والصين إلى حلبة المنافسة بعد أن اتحدت في منظمات مثل بريكس، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي تحدى القوة العظمى أحادية القطب معتمدا على مساحته الشاسعة وعدد سكانه وثروته، إذ أنه لا أحد يريد انفراد الولايات المتحدة بالهيمنة على العالم.

حمودة: القوى العظمى لا تعمل إلا لمصلحتها

وأضاف «حمودة» خلال تقديمه برنامج «واجه الحقيقة»، المذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن الدول دائما تتجمع في كيانات تسمح لها باستثمارات عسكرية واقتصادية تنافس بها الاستثمارات العسكرية والاقتصادية الأمريكية حتى تنجو من هيمنتها، وسر هذه المنافسة أن القوى العظمى لا تعمل إلا لمصلحتها.

إجماع على أن القوى العظمى تتسم بأنانية مفرطة

وأوضح أن عددا من المؤسسات الدولية كمجلس الأمن ومجموعة السبعة وفرت طرقا مثمرة للقوى العظمى لتتعاون مع غيرها لكن تلك المؤسسات فشلت، إذ أن هناك إجماعا على أن القوى العظمى تتسم بأنانية مفرطة، وشهوة في السيطرة، وميل إلى الإذلال.