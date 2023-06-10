مع بدء العد التنازلي لانتهاء شهر ذي القعدة بعد نحو 9 أيام، وبداية شهر ذي الحجة، المرتبط بأداء مناسك الحج، ينتظر المسلمون حول العالم إعلان موعد أول أيام عيد الأضحى 1444/ 2023 في السعودية.

يعتمد تحديد موعد أول أيام عيد الأضحى 1444/ 2023 في السعودية، على تحديد أول أيام شهر ذي الحجة، وتجري السلطات السعودية استطلاع هلال شهر ذي الحجة في التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة الجاري، الموافق الأحد الثامن عشر من يونيو الجاري.

أول أيام عيد الأضحى 1444/ 2023 في السعودية

وفي حالة رؤية هلال شهر ذي الحجة، ستعلن المملكة العربية السعودية أن الاثنين الموافق التاسع عشر من شهر يونيو الجاري سيكون موعد أول أيام شهر ذي الحجة، وبناءً عليه سيكون موعد يوم عرفة 1444/ 2023 في السعودية يوم الثلاثاء التاسع من شهر ذي الحجة، الموافق السابع والعشرين من يونيو الجاري.

موعد يوم عرفة 1444/ 2023 في السعودية

ووفقاً للشريعة الإسلامية، فإن عيد الأضحى يلي وقفة عرفات، وسيكون موعد عيد الأضحى 1444/ 2023 في السعودية في اليوم العاشر من شهر ذي الحجة.

موعد عيد الأضحى 1444-2023 فى السعودية

وسيوافق أول أيام عيد الأضحى 1444/ 2023 في السعودية يوم الأربعاء الموافق الثامن والعشرين من يونيو الجاري.

وفي الأول من ذي القعدة الجاري، الموافق الحادى والعشرين من مايو الماضي، بدأت المملكة العربية السعودية في استقبال حجاج بيت الله الحرام، وحددت المملكة الرابع من شهر ذي الحجة آخر موعد لاستقبال ضيوف الرحمن، كما حددت التاسع والعشرين من ذي القعدة الجاري آخر موعد لمغادرة المعتمرين قبل موسم الحج.