تعرف على آخر موعد لإصدار تصاريح العمرة قبل بدء موسم الحج

مع اقتراب بدء موسم الحج، حددت وزارة الحج والعمرة السعودية آخر موعد لإصدار تصاريح العمرة، فى إطار استعدادتها لموسم الحج 1444، في ظل توافد الحجاج على المملكة من جميع دول العام بدءا من 21 مايو الماضي، والموافق الأول من ذو القعدة الجاري.

ومع انتصاف شهر ذو القعدة، قررت وزارة الحج والعمرة السعودية، أن يكون اليوم الأحد آخر موعد لإصدار تصاريح العمرة، للراغبين في أدائها قبل موسم حج 1444، على أن يجرى فتح الباب مرة أخرى للحصول على تصريح أداء العمرة بعد انتهاء موسم الحج.

وبالتزامن مع تحديد السلطات السعودية آخر موعد لإصدار تصاريح العمرة، أكدت وزارة الحج والعمرة أن آخر موعدة لمغادرة المعتمرين سيكون التاسع والعشرون من شهر ذى القعدة الجاري، الموافق الثامن عشر من يونيو الجاري.

آخر موعد لإصدار تصاريح العمرة

وأكدت وزارة الحج والعمرة السعودية أن تأشيرة العمرة لا تبيح أداء مناسك الحج، مشددة على ضرورة عدم مخالفة الضوابط التي وضعتها المملكة العربية السعودية ضمانا لموسم حج صحي وآمن.

وبدأت المملكة العربية السعودية، استقبال حجاج بيت الله الحرام لأداء مناسك الحج 21 مايو الجاري، والموافق الأول من شهر ذي القعدة، منوهة بن آخر موعد لاستقبال رحلات الحجاج سيكون الرابع من شهر ذي الحجة المقبل.

مبادرة مظلة وقاية لتوزيع المظلات على المعتمرين

فى سياق متصل، وفي إطار الاستعدادات لموسم الحج أطلقت رئاسة شؤون الحرمين مبادرة مظلة وقاية لتوزيع المظلات على المعتمرين للوقاية من أشعة الشمس، ضمن حملة الرئاسة العامة «خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا تحت شعار من الوصول إلى الحصول».

فيما أعلنت رئاسة شؤون الحرمين اكتمال استعدادات الوكالات النسائية بالمسجد الحرام، لاستقبال ضيوف الرحمن لحج 1444، وأكدت مساعد الرئيس العام للشؤون التطويرية النسائية بالمسجد الحرام الدكتورة العنود بنت خالد العبود، جاهزية الكوادر البشرية والتقنية لاستقبال ضيوف الرحمن وحرصهم على تقديم أرقى الخدمات لحجاج البيت العتيق.