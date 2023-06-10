موعد عيد الأضحى 2023 في الأردن وعدد أيام الإجازات بالمملكة

ينتظر المسلمون حول العالم، تحديد موعد الأضحى المبارك 2023، ومنها موعد عيد الأضحى 2023 في الأردن وذلك مع اقتراب نهاية شهر ذي القعدة، وبدء شهر ذي الحجة 1444

ويعتمد تحديد موعد عيد الأضحى 2023 في الأردن على بدء شهر ذي الحجة وتحديد موعد عيد الأضحى المبارك في السعودية نظرا لارتباط عيد الأضحى المبارك، بركن الإسلام الخامس وهو الحج.

موعد عيد الأضحى 2023 في الأردن

وتجري المملكة العربية السعودية، استطلاع هلال شهر ذي الحجة والذي يتم بناء عليه تحديد موعد الأضحى المبارك في التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة والموافق يوم الأحد الثامن عشر من يونيو الجاري.

موعد يوم عرفة 2023 في الأردن

وفي حالة رؤية هلال شهر ذي الحجة سيكون يوم الاثنين الموافق التاسع عشر من يونيو هو الأول من شهر ذي الحجة، ووفقا للشريعة الإسلامية فإن وقفة عرفات ستكون اليوم التاسع من شهر ذي الحجة وعلى ذلك فإن موعد وقفة عرفات 2023 في الأردن ستكون يوم الثلاثاء السابع والعشرون من شهر يونيو الجارى

موعد إجازة عيد الأضحى 2023 في الأردن

وحددت السلطات في المملكة الأردنية الهاشمية موعد إجازة عيد الأضحى 2023 في الأردن وتبدأ إجازة عيد الأضحى المبارك في الأردن من يوم الثلاثاء الموافق التاسع من شهر ذي الحجة والموافق السابع والعشرين من يونيو وحتى يوم السبت الثالث عشر من شهر ذو الحجة والموافق الأول من يوليو 2023.