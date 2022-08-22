«شعبة الدخان»: لا سجائر مهربة في السوق.. والأسعار مستقرة

ترددت شائعات مؤخراً عن نقص أنواع عديدة من السجائر بالسوق المحلية وارتفاع أسعارها، وهو ما نفته شعبة الدخان مؤكدة استقرار الأسعار.

«إمبابي»: لا زيادات في أسعار السجائر

من جانبه، نفى ابراهيم إمبابي، رئيس الشعبة العامة للدخان والسجائر، أية ارتفاعات رسمية بـ أسعار السجائر في السوق المحلية.

وأضاف «إمبابي»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «تم إيقاف جميع عمليات تهريب السجائر الأجنبية وبالتالي لم تعد تلك الأصناف متوافرة بالسوق، وبمجرد انتهاء المخزون على المستهلك شراء الأصناف المحلية».

استقرار أسعار المعسل.. و51 مصنعًا في مصر

كما أكد على استقرار أسعار المعسل بالسوق المصرية، كاشفا عن وصول أعداد المصانع العاملة في مصر إلى 51 مصنعًا منتشرة بأنحاء الجمهورية.

فيما أشار إلى ارتفاع أسعار التبغ عالميًا بسبب مصاريف الشحن التي تسببت زيادة تكلفتها في رفع سعر التبغ الخام المستورد بنحو 20% منذ بداية العام الحالي.

يجدر الإشارة إلى تصريحات هاني أمان، العضو المنتدب للشركة الشرقية للدخان، بأنَّ شركته تعمل بصفة مستمرة على مراجعة تكاليف الإنتاج، مؤكداً أنَّه لا تتم زيادة أسعار السجائر بصورة عشوائية، وأنَّ أية زيادات تكون مدروسة.

أسعار السجائر الرسمية في مصر

ووفقاً للأسعار الرسمية للسجائر، تُباع السجائر المحلية ماركة «كليوباترا» بوكس 10 وحدات بسعر 11.5 جنيهًا، فيما وصل سعر سجائر كليوباترا كينج سايز إلى 18.5 جنيه، وكليوباترا سوفت كوين إلى 19 جنيهًا.

أما ماركات «بوسطن» و«بلمونت» فتُباع بسعر 19.5 جنيه، وكليوباترا بوكس بسعر 20 جنيهًا، وسوبر ستار بسعر 21 جنيهًا، ومونديال الأحمر والأزرق والسيلفر بـ 21 جنيهًا.

وتُباع سجائر ماركة «مونديال سويتش»، سواء بنكهة البلوبيري أو المنتول، بسعر 24 جنيهًا، وسجائر كليوباترا بلاك بسعر 24 جنيهًا، وسوبر بـ 24 جنيهًا.