هل يتوقع الذكاء الاصطناعي امتحانات الثانوية العامة؟.. خبير يوضح

اقتحمت تقنية الذكاء الاصطناعي جميع المجالات وتفاصيل الحياة اليومية، ولم تقتصر على صناعة الفيديوهات أو تغيير شكل الصور وتعديلها، وإنما أصبح البعض يستخدمها لتوقع أسئلة امتحانات الثانوية العامة، التي تبدأ بعد غد الاثنين.

الذكاء الاصطناعي يساعد في رسم توقعات امتحانات الثانوية العامة

وتعليقًا على ذلك، قال خالد يسري استشاري تطبيق أدوات الذكاء الاصطناعي، إن خوادم تقنية الذكاء الاصطناعي تستعين بالمعلومات التي يسجلها الشخص على الإنترنت، وهو ما يساعد في رسم توقع امتحانات الثانوية العامة، عن طريق تزويده بالمعلومات الكافية عن المنهج المستخدم والمراد منه الامتحان.

«الذكاء الاصطناعي يساعد في رسم شكل امتحانات الثانوية العامة وده يتم إذا كان يمتلك المنهج كله على النظام بتاعه خاصة أنه يعتمد على التغذية»، حسب ما رواه «خالد» خلال حديثه مع «الوطن»، موضحًا أنه عند استخدام الذكاء الاصطناعي في توقع شكل الامتحانات لابد من عمل الـ«feeding».

كيف يتم الاستعانة بالذكاء الاصطناعي في عمل الامتحانات

وتابع أنه للاستعانة بتقنية الذكاء الاصطناعي في توقع الامتحانات، على المدرس أن يزوده بجميع مناهج المادة المطلوبة، «لما أزوده بالمنهج والدروس المطلوبة أقوله من خلال الدروس اللي عندك أعملي امتحان وهو ينفذ بس وكدا ساعد المدرس في توقع رسم الامتحان وأسئلتها».

استخدام الذكاء الاصطناعي في توقع امتحانات الثانوية العامة يحاكي الذكاء الإنساني، خاصة أن النتيجة تظهر بالشكل المطلوب، وفق ما نفذه من أوامر وتعليمات على الخوادم المستخدمة بداخله.