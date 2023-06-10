4 حالات ممنوعة من دخول امتحانات الثانوية العامة 2023.. اعرفها

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن هناك 4 حالات ممنوعة من دخول امتحانات الثانوية العامة 2023، المقرر أن تنطلق يوم الاثنين المقبل بالمواد الدراسية غير المضافة للمجموع، حيث يؤدي الطلاب امتحان مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية، بينما يؤدي الطلاب يوم الثلاثاء امتحان مادتي الاقتصاد والإحصاء، وفقا للجداول الرسمية المعلنة والمعتمدة من وزير التربية والتعليم و التعليم الفني.

4 حالات ممنوعة من دخول امتحانات الثانوية العامة 2023

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية الـ4 حالات ممنوعة من دخول امتحانات الثانوية العامة 2023 :-

- الطالب الذي استنفد عدد مرات التقدم لامتحانات الثانوية العامة بواقع 4 سنوات.

- الطالب الذي لم يقُم يسجل استمارة التقدم للامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي.

- الطلاب الذين قدموا طلبات بتأجيل امتحانات الثانوية العامة 2023 وتم قبولها.

- كل طالب تم حرمانه من الامتحانات لارتكابه مخالفة بامتحانات الثانوية العامة العام الماضي وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حرمانه من الامتحانات لمدة عامين.

امتحانات الثانوية العامة 2023

-عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الثانوية العامة لهذا العام يبلغ 783 ألف و25 طالبا وطالبة.

- عدد الطلاب بالشعبة الأدبية 276 ألف و211 طالبا وطالبة.

- عدد الطلاب بالشعبة العلمية علوم 391 ألف 671 طالب وطالبة.

- عدد الطلاب بالشعبة العلمية (رياضيات) وعدد 98658 ألف و658 طالب وطالبة.

- عدد لجان النظام والمراقبة يبلغ ١١ لجنة بكل قطاع على مستوى الجمهورية.

- عدد لجان سير الامتحان 2098 لجنة بكل قطاع على مستوى الجمهورية.

- عدد طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا الذين يؤدون الامتحان هذا العام 1824 طالبا وطالبة.

- عدد الطلاب المكفوفين الذين يؤدون الامتحان 255 طالبا وطالبة.

- 80 طالبا وطالبة يؤدون الامتحان في مراكز التأهيل .

-34 طالبا وطالبة يؤدون الامتحان في لجان المستشفيات.