بايدن: نناقش الذكاء الاصطناعي والتحالف الأمني مع رئيس وزراء بريطانيا

قال الرئيس الأمريكي، جوز بايدن، إن تحالف «أوكوس» الأمني مع بريطانيا وأستراليا، سيجعل المحيط الهندي أكثر أمناً، مبيناً في الوقت ذاته أنه سيبحث مع رئيس وزراء بريطانيا، ريشي سوناك، الذكاء الاصطناعي والتطورات الحادثة فيه، بحسب قناة «العربية» الإخبارية.

مناقشة عدة قضايا بين بايدن وسوناك

وأشار مسؤولون أمريكيون وبريطانيون إلى أن الرئيس بايدن ورئيس الوزراء سوناك سيناقشان مجموعة من القضايا العالمية، تشمل تلك المتعلقة بالمصالح الاقتصادية والأمنية المشتركة، والذكاء الاصطناعي، ودعم أوكرانيا، واتخاذ المزيد من الإجراءات لتسريع الانتقال للطاقة النظيفة.