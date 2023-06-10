عادل حمودة: الرئيس الروسي أصر على جعل بلاده دولة عظمى

قال عادل حمودة، إنه منذ أن تولى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، السلطة، حرص على إعادة روسيا إلى قائمة القوة العظمى، وإصراره على ذلك تضمن الكثير من المحاولات والعقبات، «في البداية نجح في شد الانتباه إلى الحلم الصعب».

حمودة: الأزمة الروسية الأوكرانية وضعت علامات استفهام صعبة

وأضاف «حمودة» خلال تقديمه برنامجه «واجه الحقيقة»، المذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن الأزمة الروسية الأوكرانية وضعت علامات استفهام صعبة حول قوة روسيا، التي تعد أكبر دولة في العالم من حيث المساحة وتغطي معظم شمال آسيا وأوروبا الشرقية.

روسيا مورد رئيسي للنفط والغاز الطبيعي

وأوضح أن أوكرانيا تشترك في الحدود مع روسيا مع أكثر من 12 دولة مجاورة، إذ تعد روسيا كذلك أحد الموردين الرئيسيين للنفط والغاز الطبيعي والقمح في العالم، وبلغ إجمالي الناتج المحلي نحو تريليون ونصف التريليون دولار في عام 2020.

وأكد أن الناتج المحلي الروسي لا يزيد على 10% من الناتج المحلي للصين وأقل من 7% من الناتج المحلي الأمريكي، إذ أن عدد سكان روسيا نحو 146 مليون نسمة لكن من المتوقع أن ينخفض بنسبة 10% خلال الثلاثين عاما المقبلة، وغالبا لا يختلف قادة العالم حول روسيا.