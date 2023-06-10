عادل حمودة: التنافس بين أمريكا والصين يتضمن العديد من السيناريوهات

قال عادل حمودة، إنه من السهل القول إن التنافس بين الولايات المتحدة والصين يشكل أهم ملامح عام 2023، إذ أن التنافس بين الولايات المتحدة والصين 2023 يتضمن العديد من الملامح والسيناريوهات.

علاقة بكين بموسكو

وأضاف «حمودة» خلال تقديمه برنامج «واجه الحقيقة»، المذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن المحلل الاقتصادي ستيفين جين يتوقع أن المنافسة بين القوتين ستصبح أهم موضوع في العقود القادمة، وشكلت علاقة بكين بموسكو ضغطا كبيرا على علاقة الأولى بأوروبا بعد الأزمة الروسية الأوكرانية.

زيارة المستشار الألماني لبكين

وأوضح أنه في نهاية عام 2022، زار المستشار الألماني، بكين، و2022 شهد متاعب سياسية بين الصين والاتحاد الأوروبي، بسبب مخاوف الاتحاد الأوروبي المتزايدة تجاه نمو واردات السيارات الصينية.

وأكد أن 11% من السيارات الكهربائية التي بيعت في أوروبا خلال عام 2022 جاءت من الصين، في المقابل عزز الاتحاد الأوروبي تعاونه الاقتصادي مع الولايات المتحدة من خلال «مجلس التجارة والتكنولوجيا»، وذلك للتنسيق بين الدول الغربية لتحجيم الصين.