خالد عبد العزيز: جلسات الحوار الوطني شهدت حالة من الانتظام والالتزام بالمواعيد

قال المهندس خالد عبد العزيز، مقرر عام المحور المجتمعي بالحوار الوطني، إن جلسات الحوار الوطني شهدت حالة من الانتظام والالتزام بالمواعيد والوقت المحدد والحديث في صلب الموضوعات المحددة، لافتا إلى أن الجميع كانوا سواسية ولم تكن هناك مفاضلة بين أي من الحضور، فالكل حضر وعبر عن وجهة نظره.

جلسات الحوار الوطني

وأوضح «عبد العزيز» خلال استضافته ببرنامج «الحوار الوطني»، المذاع عبر قناتي «إكسترا نيوز وإكسترا لايف»، أن جلسات الحوار الوطني ظهرت بمظهر الجدية، والمشاركون مستعدون علميا وفكريا بموضوعات محددة لا تتخطى الوقت المحدد بـ 4 دقائق، لافتا إلى أن المشاركين تنوعوا بين ممثلي الأحزاب والهيئات والأكاديميات والمجتمع المدني.

تحديد الأولويات

وأشار مقرر عام المحور المجتمعي بالحوار الوطني إلى أن مجلس الأمناء اختصر القضايا في 119 قضايا على 19 لجنة، ومن هناك كان لابد من تحديد الأولويات لأن كل محور لديه مجموعة من القضايا ولكل منها أولوية في وقت محدد، مؤكدا أن الجلسات تناولت القضايا التي تهم المواطنين بشكل أكثر في الوقت الحالي.