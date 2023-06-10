«التموين»: استهلاك المصريين تضاعف 3 مرات خلال أزمة كورونا.. ولم تحدث أزمة في أي سلعة

قال إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن دور الدولة هو تامين الاحتياجات من خلال تنوع سلاسل الامداد والاحتفاظ بأرصدة من السلع الاستراتيجية، منوها إلى أن الدولة نجحت في توفير كل احتياجات المصريين من السلع، ولم تحدث أزمة عدم إتاحة لأي سلعة من السلع حتى خلال أزمة كورونا، رغم أن استهلاك المصريين تضاعف 3 مرات خلال تلك الأزمة نتيجة الخوف من عدم وجود السلع.

السلع الأساسية والاستراتيجية

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «آخر النهار» مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة «النهار»، أن دور الدولة الأساسي في حالة ارتفاع أسعار سلعة معينة هو التدخل من خلال زيادة المعروض من هذه السلعة لعمل توازن وضبط للسوق.

وأشار إلى أن هناك وفرة في السلع وأرصدة آمنة من السلع الأساسية والاستراتيجية، لافتا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه منذ أزمة كورونا بتوفير احتياطات 6 أشهر من السلع الأساسية، والمستودعات الاستراتيجية تضمن سلامة وجودة المنتجات، بجانب أيضا تامين مخزون استراتيجي من السلع.

مخصصات الدعم في الغذاء

ولفت «عشماوي» إلى أن مخصصات الدعم في الغذاء بالموازنة زادت للضعف بسبب ارتفاع الأسعار العالمي الذي يشهده السوق، موضحًا أن القمح كنا نستورده بـ 288 دولار للطن، والآن وصل إلى 500 دولار.