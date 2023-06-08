«التموين»: وصول كميات كبيرة من رؤوس الماشية إلى المجازر قبل عيد الأضحى

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، إنّ الوزارة عملت على التوسع والتنوع في مصادر ومناشئ استيراد اللحوم سواء ‏كانت حية أو مجمدة، وجرى التعاقد مع دول أفريقية إضافة إلى ‏دولة الهند لاستيراد تلك اللحوم، كالسودان وجيبوتي وتنزانيا وأوغندا، ‏مضيفا أنّ تنوع المناشئ سيساهم في توفير الكميات المطلوبة لتلبية ‏احتياجات المواطن منها بأسعار مخفضة وبنسب تقل عن أسعارها في الأسواق.

وكشف وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، عن وصول كميات كبيرة من الرؤوس المتعاقد عليها ‏بمجزر ومحجر شركة جنوب الوادي للتنمية بتوشكى، ومجزر ومحجر سفاجا بالغردقة، ومجزر أبو ‏سمبل بأسوان، مشيرا إلى أنّه جار التعاقد من خلال هيئة السلع التموينية على توفير 5000 طن لحوم مجمدة برازيلي ومتوقع طرحها بأسعار تنافسية، تسهم في تخفيض واستقرار أسعار اللحوم المجمدة، فضلا عن اتخاذ إجراءات التعاقد على 1000 طن لحوم هندية مجمدة متوقع وصولها ‏هذا الشهر.

وكشفت تقرير تلقاه وزير التموين، من اللواء أحمد حسنين، الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، عن توافر نحو 2600 رأس ماشية بقري حي بمحجر ومجزر شركة جنوب الوادي للتنمية بتوشكى، فضلا عن أنّ هناك 5000 رأس بقري تم حجرها وحجزها بدولة السودان تمهيدا لشحنها إلى مصر وتيسير إجراءات الشحن بشكل طبيعي الآن.

واستقبل ميناء سفاجا البحري سفينة محملة بـ2500 رأس ماشية قادمة من جيبوتي، لتصل الكميات التي تم استلامها حتى الآن إلى 5 آلاف رأس من إجمالي الشحنات المتعاقد عليها، وذلك في إطار خطة الوزارة لاستعدادات عيد الأضحي المبارك.

وأشار التقرير إلى أنّه جار وصول 5000 رأس اغنام من تنزانيا من خلال الشركة المصرية السودانية، ومتوقع وصولها الفترة الحالية وذبحها بمجزر الأدبية بالسويس، فضلا عن كمية 5000 ذبيحة ضأن مبردة من أوغندا مخطط وصولها هذا الشهر.

وأكد الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات ‏الغذائية، توافر 4000 طن كأرصدة من الدواجن المجمدة المستوردة تكفي لتغطية الاحتياجات، إضافة إلى التعاقد على ‏استيراد أوراك/ صدور دواجن مجمدة بإجمالي كمية 600 طن، وسيتم طرحها للمستهلك بأسعار مناسبة، متابعا أنّ الشركة تزيد الضخ اليومي للحوم الطازجة والمجمدة وطرحها في المجمعات الاستهلاكية ومنافذ مشروع جمعيتي ومشروع السيارات المتنقلة والشوادر المختلفة بالمحافظات مع قرب حلول عيد الأضحي المبارك لتلبية احتياجات المواطنين منها.‏

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة معاون الوزير، أنّ تلك اللحوم يتم الكشف ‏البيطري عليها من دول المنشأ، والكشف الطبي عليها أيضا بعد دخولها ‏إلى الأراضي المصرية قبل ذبحها، مؤكدا أنّ اللحوم الحية تذبح بالمجازر ‏المصرية ويتم الكشف الطبي عليها قبل طرحها بالمجمعات الاستهلاكية.‏