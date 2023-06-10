أسعار اللحوم اليوم.. «السوداني» بـ195 جنيها في منافذ التموين

اللحوم من أهم السلع التي تحظى باهتمام المواطنين كونها المصدر الأساسي للبروتين وتدخل في الكثير من الأطعمة، واللحوم مثلها مثل السلع الأخرى تخضع لتغيرات مستمرة في سعرها وتختلف من محل جزارة لآخر وفي المنافذ الحكومية، وتختلف بحسب النوع والقطعية، لذا نستعرض أسعار اللحوم اليوم.

خلال الفترة التي تسبق عيد الأضحى، والتي يكثر فيها الإقبال على شراء اللحوم، وفرت الحكومة كميات متنوعة من اللحوم البلدية والمستوردة لسد احتياجات المواطنين.

أسعار اللحوم اليوم

واستمرارا لسلسة خدماتها المقدمة لجمهور القراء تستعرض «الوطن» أسعار اللحوم اليوم، البلدية والمجمدة في الأسواق التجارية ومحلات الجزارة والمنافذ الحكومية المتمثلة في المجمعات الاستهلاكية ومنافذ أمان ومنافذ وزارة الزراعة.

أسعار اللحوم المستوردة بمنافذ التموين

-اللحوم السودانية 195 جنيهًا.

- اللحوم المجمدة 120 جنيهًا.

- اللحوم المجمدة البرازيلية 105 جنيهات.

- المفرومة الطازجة 190 جنيهًا للكيلو.

- السجق الطازج 190 جنيهًا للكيلو.

- اللحوم البتلو المجمدة 130 جنيهًا.

- اللحوم الضأن المجمدة 170 جنيهًا.

- البوفتيك الطازج 195 جنيهًا.

- الكبدة الطازجة 195 جنيهًا.

- الكبدة المجمدة 87 جنيهًا.

- المفرومة البرازيلية المجمدة 95 جنيهًا.

أسعار اللحوم والدواجن بالمنافذ الحكومية

- دواجن برازيلية سعر الكيلو 65 جنيها.

- دواجن بلدي مجمدة الكيلو بسعر 65 جنيها.

أسعار الأسماك اليوم

- كاليماري كيلو بسعر 155 جنيهًا.

- ماكريل كيلو بسعر 85 جنيها.

- فيليه باسا كيلو بسعر 75 جنيها.

- جمبري بقشر كيلو بسعر 315 جنيها.

أسعار اللحوم اليوم بمنافذ وزارة الزراعة

بلغ سعر كيلو اللحوم في منافذ وزارة الزراعة 220 جنيها.

أسعار اللحوم البلدية اليوم في منافذ أمان

يتراوح سعر كيلو اللحمة بمنافذ أمان التابعة لوزارة الداخلية من 240 إلى 250 جنيها، بحسب الأسعار المعلنة بها.

أسعار اللحوم البلدية والمستورة اليوم في محلات الجزارة

بلغ سعر كيلو اللحمة الكندوز بمحلات الجزارة 300 جنيه، بحسب الأسعار المعلنة من قبل المحلات.

سجل سعر كيلو اللحم المجمد الهندي 182 جنيها.

- سجل سعر اللحم البرازيلي 220 جنيها للكيلو.