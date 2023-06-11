أشجار تشكل خطورة على البيئة وتستنزف المياه وتمتص الأكسجين.. احذر زراعتها

قال المهندس الزراعي محمد إبراهيم سالم إن زراعة بعض الأشجار يشكّل خطورة على البيئة لاحتياجها كميات كبيرة من المياه بالإضافة إلى امتصاصها الأكسجين من الجو، فبالتالي تؤثر بالسلب على منافع الإنسان والكائنات الحية عموما، مؤكدا ضرورة استبدالها بزراعة الأشجار الأخرى المثمرة.

الفيكس يستنزف المياه الجوفية والاكسجين:

وتابع المهندس الزراعي محمد إبراهيم سالم والمتخصص في إدارة البساتين بمديرية الزراعة بمحافظة الشرقية في حديث خاص لـ«الوطن» أن أشجار الفيكس لا جدوى منها مقارنة بالأشجار الأخرى المفيدة للبيئة والكائنات الحية لافتا إلى أن أشحار الفيكس تستهلك كميات كبيرة من المياه كما وتؤثر بالسلب على كميات المياه الجوفية في باطن الأرض إذ تعتمد عليها بشمل أساسي.

أشجار الفيكس تعيق تحضر المدن

وأضاف خلال حديثه أن زراعة أشجار الفيكس تؤثر سلبا على الإنسان والكائنات الحية كونها تمتص الأكسجين من الجو، لافتا إلى أنها عامل مساعد على التلوث فهي مأوى وملجأ للحشرات كما تؤثر على جودة التربة هذا بالإضافة إلى أنها تؤثر سلبا على المباني والبنية التحتية للمدن فضلا عن إعاقتها لسير الصرف الصحي وكابلات الكهرباء مرجعا السبب لامتداد وتشعب جذورها.

استبدال الفيكس بأشجار مفيدة

وأشار المهندس الزراعي إلى أهمية الحد من زراعة أشجار الفيكس واستبدالها بأشجار أخرى بديلة مثمرة ومفيدة للبيئة، لافتا إلى إمكانية استبدالها بأشجار الزيتون، الليمون، التوت، النبق والجميز أو أشجار الفاكهة الاستوائية المتاح والمتعارف على زراعتها مؤخرا في مصر، أو استبدال الفيكس بأشحار الماهوجني والأبانوس أو أشجار الزينة والأخشاب التي تمنح للبيئة أكسجين ولها مردود اقتصادي فعال.

استهلاك أكثر من مليون لتر مكعب مياه سنويا

وأوضح المهندس الزراعي أنواع أشجار الفيكس وأسماءها كالتالي:

تعرف أشجار الفيكس بأسمائها الكثيرة حسب نوعها وهم: بنحامينا، ليراتا، ديكورا المطاط فيكاس هاواي وبوش، ستارلات والأستيكا، نتدا وبلجا، انفكتوريا، فيكس البراق وبشملة وفراسيري وغيرها من الأسماء والأنواع المتعددة،.

ولفت المهندس الزراعي إلى أنها تنتشر على جانبي الترع وفي الحقول الزراعية وعلى ضفاف المجاري المائية وأرصفة الشوارع والطرق، معلقا: إنها تزرع بلا هدف أو مردود إيجابي بل تشكل خطرا في استنزاف المياه وتستهلك 1.3 لتر مكعب هذا بالإضافة إلى الاكسجين.