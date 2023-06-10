«الزراعة» تصدر حزمة من التوصيات الفنية لمحصول الذرة.. احذروا التعطيش

أصدر قطاع الإرشاد بوزارة الزراعة، عدداً من التوصيات الفنية لمحصول الذرة الشامية خلال شهر يونيو الجاري، مؤكداً ضرورة مراعاة ارتفاع درجات الحرارة وظهور الآفات والتسميد والرعاية اللصيقة للمحصول للحصول على أعلى إنتاجية، وأبرزها:

- ضرورة مكافحة الحشائش بالعزيق أو باستخدام مبيدات الحشائش الموصى به، وخف النباتات في الجورة الواحدة قبل رية المحاياة.

- التسميد في الأراضي القديمة بالأسمدة الأزوتية بإضافة 260 كيلوجرام يوريا أو360 كيلوجرام نترات للفدان على دفعتين، مع عدم إضافة السماد الآزوتي خلال مرحلة التزهير وما بعدها.

- إضافة جرعة تنشيطية من الأسمدة الأزوتية عند الزراعة لتشجيع نمو الجذور وزيادة كفاءة امتصاص النيتروجين الأرضي في الأراضي الجديدة.

- الري خلال شهر يونيو في الأراضي القديمة إذ تعطي الرية الأولى بعد ثلاثة أسابيع من الزراعة تقريباً.

- ينظم الري بعد ذلك ليكون كل 10 إلى 12 يوماً حسب طبيعة التربة والظروف الجوية ويوقف قبل الحصاد بنحو 2 – 3 أسابيع.

- تعطيش الذرة في فترة تكوين «الشرابة» يؤدي إلى ذبولها وموتها وينتج عن ذلك عدم تكوين الحبوب أو ضمورها.

- الإسراف في الري أو التعطيش لهما أسوأ الأثر على المحصول.

- تختلف طريقة ونظم الري حسب طبيعة الأراضي، ففي الرملية أو الجيرية يكون الري بالتنقيط أو بالرش كل 1 إلى 3 أيام حسب طبيعة التربة والظروف الجوية وعمر النبات.