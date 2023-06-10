خالد عبد العزيز: مقترحات الحوار الوطني تؤكد اهتمام المواطن بالثقافة

قال المهندس خالد عبد العزيز، مقرر عام المحور المجتمعي بالحوار الوطني، إن الجلسات بدأت بأهم القضايا المطروحة والتي تمس أكبر عدد من المواطنين وخاصة في المحور المجتمعي، وعلى رأسها قضية الوصاية، والتعليم ما قبل الجامعي.

الجدية المتبعة في الحوار الوطني

وأوضح «عبد العزيز» خلال استضافته ببرنامج «الحوار الوطني»، المذاع عبر قناتي «إكسترا نيوز وإكسترا لايف»، أن الانطباعات الأولى تدوم طويلا لذلك مجلس الأمناء راعى البدء بأداء جيد والتزام لتوضيح الجدية المتبعة في الحوار الوطني، لافتا إلى أن هناك عدد كبير من الآراء والأفكار وصلت قبل انعقاد الجلسات ومنها عدد كبير على المحور الاقتصادي و34% على المحور المجتمعي و29% على المحور السياسي.

الثقافة والهوية الوطنية

وأشار مقرر عام المحور المجتمعي بالحوار الوطني إلى أن المقترحات التي وصلت للمحور المجتمعي كان أغلبها عن الثقافة والهوية الوطنية يليهما التعليم، بما يؤكد اهتمام المواطن بالثقافة وإدراكه أهميتها، ولذلك بدأت أولى الجلسات بالحديث عن الثقافة والنهوض بها.