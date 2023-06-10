أخبار روسيا وأوكرانيا.. تدمير سد كاخوفكا خطر على زابوريجيا (فيديو)

أعربت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن قلقها بسبب تناقص مياه التبريد المتاحة لمحطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا بعد تفجير سد كاخوفكا في نهر دنيبرو القريب، في أزمة جديدة بين روسيا وأوكرانيا بسبب غمر المياه للمنازل في المنطقة المحيطة بالسد ومخاوف من مشكلات بيئية مرتقبة تمتد لسنوات مقبلة.

«الطاقة الذرية»: تدمير سد كاخوفكا تسبب في أزمة جديدة بين روسيا وأوكرانيا

وقالت الوكالة إنها «تراقب بعناية حالة السد المحيط بحوض التبريد الكبير بسبب الضغط المتزايد الناجم عن الفقد الهائل للمياه على جانبه الآخر»، حيث تسبب تدمير سد كاخوفكا في أزمة جديدة بين روسيا وأوكرانيا.

Today, I am launching a programme of assistance to #Ukraine in response to the Nova Kakhovka dam flooding, following President @ZelenskyyUa's request for international assistance. pic.twitter.com/RWTE29hZ4O — Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) June 9, 2023

جروسي: الوكالة التي نشرت مراقبين في محطة زابوريجيا النووية

وأفاد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي أمس الجمعة، بأن الوكالة التي نشرت مراقبين في محطة زابوريجيا النووية التي تسيطر عليها روسيا، تراقب الوضع عن كثب.

تدفق كميات هائلة من المياه بعد تفجير سد نوفا كاخوفكا

وأدى تفجير سد نوفا كاخوفكا في منطقة خيرسون الجنوبية يوم الثلاثاء الماضي، إلى تدفق كميات هائلة من المياه، مما أغرق العديد من المناطق الأوكرانية وتلك التي تسيطر عليها روسيا.

وتتدفق كميات هائلة من المياه من خزان نوفا كاخوفكا، وهي مشكلة خطيرة محتملة لمحطة زابوريجيا التي تقع في الطرف الشمالي من الخزان.