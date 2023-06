أخبار روسيا وأوكرانيا.. تدمير سد كاخوفكا خطر على زابوريجيا (فيديو)

أعربت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن قلقها بسبب تناقص مياه التبريد المتاحة لمحطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا بعد تفجير سد كاخوفكا في نهر دنيبرو القريب، في أزمة جديدة بين روسيا وأوكرانيا بسبب غمر المياه للمنازل في المنطقة المحيطة بالسد ومخاوف من مشكلات بيئية مرتقبة تمتد لسنوات مقبلة.

وقالت الوكالة إنها «تراقب بعناية حالة السد المحيط بحوض التبريد الكبير بسبب الضغط المتزايد الناجم عن الفقد الهائل للمياه على جانبه الآخر»، حيث تسبب تدمير سد كاخوفكا في أزمة جديدة بين روسيا وأوكرانيا.

Today, I am launching a programme of assistance to #Ukraine in response to the Nova Kakhovka dam flooding, following President @ZelenskyyUa's request for international assistance. pic.twitter.com/RWTE29hZ4O