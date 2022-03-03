مصرع شاب غرقا داخل مصرف السخنة في البحيرة

لقى شاب مصرعه إثر غرقه داخل ترعة السخنة التابعة لمركز بدر بمحافظة البحيرة، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

وتلقى اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة بدر يفيد استقبال المستشفى جثة شاب إثر غرقه داخل ترعة السخنة التابعة لذات المركز وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

بالانتقال والفحص تبين وفاة «علي م ع»، 16 سنة، مقيم مركز بدر وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى بدر المركزي، وحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

مصرع طفل غرقا

وكان قد لقى طفل مصرعه إثر غرقه داخل بانيو منزلهم بقرية خربتا التابعة لمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، وجرى حفظ الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتي بمستشفي كوم حمادة العام تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

وتلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة كوم حمادة يفيد استقبال المستشفى جثة طفل إثر غرقه داخل بانيو منزلهم بقرية خربتا التابعة لذات المركز وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

بالانتقال والفحص تبين وفاة حمزة محمود جلال أبو نعيمة، سنة و10 شهور، بقرية خربتا، كوم حمادة، وجرى حفظ الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفي كوم حمادة العام، تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

وكان قد استقبل مستشفى كوم حمادة بمحافظة البحيرة، أمس، جثة عامل إثر غرقه داخل مصرف مائي بجوار الموقف الجديد التابع لمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، وجرى حفظ الجثة تحت تصرف النيابة.

مصرع عامل غرقا

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة كوم حمادة يفيد استقبال المستشفى جثة عامل إثر غرقه داخل مصرف بجوار الموقف الجديد التابع لذات المركز وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات، بالانتقال والفحص تبين وفاة تامر عبدالله علي إسماعيل رجب، 45 سنة، مقيم زاوية فريج التابعة لمركز كوم حمادة، وجرى حفظ الجثة.