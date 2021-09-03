جرفه التيار.. مصرع شاب غرقا بترعة الشجاعة في البحيرة

لقي شاب مصرعه غرقا، أمس الخميس، بقرية الشجاعة التابعة لغرب النوبارية بمحافظة البحيرة، وتم حفظ الجثة تحت تصرف النيابة وتحرير محضر بالواقعة.

ورود إخطار بغرق شاب

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة غرب النوبارية يفيد استقبال المستشفى محمد عبدالرحمن، 15عاما، جثة هامدة إثر غرقة بترعة قرية الشجاعة التابعة لذات المركز أثناء استحمامه.

التحفظ على جثة الشاب

وتم حفظ الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة، وتم تحرير محضر بالواقعة وجاري العرض لمتابعة التحقيقات.

وفي الساعات الأولى من صباح الخميس، صرحت نيابة المعادي الجزئية، بدفن جثة طفل لقى مصرعه غرقا في مياه النيل أثناء السباحة بمنطقة طرة البلد، التابعة لقسم شرطة المعادي، وذلك عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية لبيان أسباب الوفاة.

وتلقى قسم شرطة المعادي، إشارة مفادها تعرض طفل للغرق بنهر النيل بكورنيش طرة البلد، أثناء السباحة.

وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثمان الطفل، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة ، العرض على النيابة للتحقيق.

وانتقل المأمور وضباط وحدة مباحث القسم وقوات الإنقاذ النهري إلى مكان البلاغ وتبين من خلال التحريات والفحص صحة الواقعة وتم انتشال الجثة من النهر ونقلها إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وأفادت أسرة المذكور أنه أثناء استحمام الطفل بمياه نهر النيل بكورنيش طره البلد بدائرة القسم غرق به لعدم إجادته السباحة، ولم تتهم أحدا بالتسبب في ذلك ونفت الشبهة الجنائية.

كما أفاد مفتش الصحة أن سبب الوفاة «اسفيكسيا الغرق» ولا توجد شبهة جنائية وأيدت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة ذلك، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى مباشرة التحقيقات والتصريح بدفن الجثة عقب ذلك.