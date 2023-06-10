رئيس أزهرية كفر الشيخ يعلن نسب نجاح الشهادتين الابتدائية والإعدادية

أعلن الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفرالشيخ الأزهرية، نسب نجاح الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية، عن العام الحالي 2022 - 2023، الدور الأول، وذلك عقب إعلان نتيجة الشهادتين، اليوم السبت، عبر موقع بوابة الأزهر الإلكترونية.

نسب النجاح في نتيجة الشهادتين

وقال «شهاوي»، في بيان له، أنّ نسب النجاح في نتيجة الشهادتين، بلّغت 83% بالشهادة الابتدائية، بينما جاءت نسبة النجاح بالشهادة الإعدادية الأزهرية هذا العام 84%، مشيداً بالمستوى المتميز للطلاب، ومقدماً التهنئة لجميع الطلاب الناجحين، متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح.

رئيس أزهرية كفر الشيخ يتقدم بالشكر للمشاركين في هذا العمل جميعاً

كما تقدم «شهاوي»، بالشكر للمشاركين في هذا العمل جميعاً، بدايةً من العمال والإداريين والمصححين، وجميع من ساهم في إخراج هذا العمل بنجاح، وأسدى إليهم منه كل تقدير واحترام.

نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية

هذا ولمعرفة نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية يرجى الدخول على موقع بوابة الأزهر الإلكترونية، والاستعلام عنها برقم الجلوس عبر الرابط التاليhttps://natiga.azhar.eg/results2023.html?source=azhar

امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية

وبحسب ما أعلنه قطاع المعاهد الأزهرية، في وقت سابق، فإنّ امتحانات الشهادة الابتدائية الأزهرية انطلقت يوم السبت 20 مايو 2023 واستمرت حتى الخميس 25 مايو 2023، كما انطلقت امتحانات الشهادة الإعدادية يوم السبت 20 مايو 2023 واستمرت حتى السبت 27 مايو 2023.