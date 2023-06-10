موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023 بالدقهلية

كشف محمد رشوان رئيس الإدارة الأزهرية المركزية بالدقهلية لـ«الوطن» عن استعدادات مكثفة لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023 بالدقهلية، إذ من المقرر لها أن يجرى اعتمادها والإعلان عنها الاثنين المقبل 12 يونيو.

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية بالدقهلية

وأضاف«رشوان» أنه جري انتهاء عمليه التصحيح والمراجعة النهائية ورصد الدرجات، في انتظار اعتماد النتيجة، والإعلان عن أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية بالدقهلية، التي من المقرر لها أن تظهر كحد أقصى الاثنين 12 يونيو.

معدل نجاح طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023 بالدقهلية

وأشار«رشوان» إلي ارتفاع نسبة النجاح هذا العام لطلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية بالدقهلية عن العام الماضي:«كل عام في تقدم عن السابق، في ارتفاع في معدل النجاح».

امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية بالدقهلية

وكان طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية بالدقهلية أدوا امتحانات الشهادة الإعدادية بداية من السبت 20 مايو وانتهت يوم السبت 27 مايو بعد أن استمرت لمدة أسبوع.