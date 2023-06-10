نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية من على بوابة الأزهر.. ورابط الوصول إليها

اعتمد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، اليوم، نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهري، الدور الأول، للعام الدراسل الحالي، 2022 – 2023، وذلك في مشيخة الأزهر الشريف، قبل قليل.

نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية من على بوابة الأزهر

نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية، التي تم الإعلان عنها منذ قليل، تضمنت أعداد الطلاب والطالبات الناجحات، وكذلك أعداد الطلاب والطالبات الذين لهم دور ثان، حيث بلغ عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات بشكل عام خلال العام الدراسي الحالي في الشهادة الابتدائية 166 ألف و206 طلاب في مختلف محافظات الجمهورية.

إجمالي عدد الناجحين في نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية

حضر منهم إجمالي عدد 164 ألف و563 طالب وطالبة، في حين بلغ إجمالي أعداد الناجحين منهم 124 ألف و710 طلاب، بنسبة 75.78%، وبلغ عدد الطلاب الذين لهم دور ثان 41 ألف و496 طالبا.

الحصول على نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية من بوابة الأزهر

وفي محاولة للتيسير على الطلاب، وجه وكيل الأزهر الشريف، الدكتور محمد الضويني، بنشر نتيجة الشهادة الابتدائية على موقع بوابة الأزهر الإلكترونية، وذلك حتى يتمكن الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم من الحصول عليها عبر الإنترنت، حيث يمكن الحصول على النتيجة بكل سهولة من خلال هذا الرابط.

ومن جانبه، وجه الدكتور محمد الضويني، التهنئة لجميع الطلاب والطالبات الناجحين، وإلى أولياء أمورهم، متمنيا لهم التوفيق والسداد في القادم، وطلب منهم أن يستمروا في الاجتهاد والنجاح حتى يفيدوا وطنهم ويكونوا حاملين لرسالة الأزهر الشريف العالمية ونشرها.