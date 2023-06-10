أعتماد نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية بسوهاج بنسبة نجاح 77%

اعتمدت منطقة سوهاج الأزهرية نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية وفقا لبيان الدكتور أحمد حمادي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية وذلك بنسبة نجاح 77% للطلاب والطالبات بمختلف معاهد سوهاج الأزهرية، عقب الانتهاء من مختلف الأعمال الفنية للرصد والتجميع والكنترول.

رابط نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية بسوهاج

ويمكن لطلاب الشهادة الابتدائية بمحافظة سوهاج الحصول علي نتيجة الدور الأول من الرابط الإلكتروني لإدارة سوهاج الأزهرية للشهادة الابتدائية من هنا بالاسم ورقم الجلوس واختيار المرحلة الابتدائية.

وجارى إعلان أوائل الشهادة الابتدائية الأزهرية بمحافظة سوهاج داخل الإدارات التعليمية المختلفة، وفقا للمعاهد الدينية للفتيات والبنين الابتدائية.

طلاب الشهادة الابتدائية الأزهرية بسوهاج

وأدى امتحانات الشهادة الابتدائية الأزهرية بسوهاج لهذا العام 13 ألف طالب وطالبة فى 179 لجنة امتحانية على مستوى المحافظة وبلغت نسبة النجاح بهم 77%، بينما أدى طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية بمحافظة سوهاج لهذا العام للدور الأول 12500 طالب وطالبة، موزعين على 95 لجنة امتحانية على مستوى المحافظة فى مختلف الادارات التعيليمة بسوهاج.