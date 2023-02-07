سامح الصريطي لبرنامج المشهد: الفنان أكثر حرية من الإعلامي

قال الفنان سامح الصريطي، إن الفرد المثقف هو الشخص الذي لديه معرفة بالثقافات المختلفة، ويستطيع التصرف في أي مكان، لأنه يعرف ثقافة الآخر، مضيفًا أن الفن جزء من الثقافة، وهو في المقام الأول منتج شعبي، فصوت الشعب دائمًا يأتي من الفن.

المثقف متذوق للفن

وتابع «الصريطي»، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، وعمرو عبدالحميد، ببرنامج «المشهد»، المذاع على فضائية «ten»، مساء الثلاثاء، أن المثقف بطبيعته متذوق للفن، والفنان يعبر عن مجتمعه وشعبه من خلال الفن، أما الإعلامي فهو في البداية كان صوتًا للسلطة والحكام، حيث يعمل على ايصال صوت الحاكم إلى الشعب، وتطور مهنة الإعلامي بعد ذلك، للتعبير عن هموم الشعب.

يجب أن يكون الإعلامي مهنيا

أضاف أن الإعلامي يجب أن يكون مهنيًا، مشيرًا إلى أن الفنان أكثر حرية من الإعلامي، فهو يتحدث بما يشاء من خلال الفن، ولا يستطيع أحد منعه، فهو قادر عن التعبير عن رأيه حتى من خلال «الأراجوز».

ولفت إلى أن الإعلام أحد القوى الناعمة، وأحيانا يتحول إلى قوى خشنة، حينما يحرض على العنف، مشيرًا إلى أن هناك ضرورة لكي يقدم الإعلام صوت الشعب لكي يصل إلى الشارع.