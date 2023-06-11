الفنانة منال عبد اللطيف تعلن تغيير موعد عزاء والدتها

أعلنت الفنانة المعتزلة منال عبد اللطيف، تغيير موعد عزاء والدتها، التي رحلت عن عالمنا يوم الجمعة الماضي، ودخلت في حالة من الحزن الشديد بعد رحيلها.

منال عبد اللطيف تعلن تغيير موعد عزاء والدتها

وقالت منال عبد اللطيف إن العزاء سيكون بعد غد الاثنين، بدلاً من غدا الأحد، داخل قاعة المروة في مسجد الرحمن الرحيم، حسبما أعلنت عبر حسابها الشخصي «فيس بوك» منذ قليل.

وكانت والدة الفنانة منال عبد اللطيف وافتها المنية، مساء أمس الجمعة، وشُيعت جنازتها بعد صلاة الجمعة، من مسجد السيدة نفيسة.

آخر أعمال الفنانة منال عبد اللطيف

يذكر أن آخر أعمال منال عبد اللطيف مسلسل «كيد النسا» عام 2012 مع فيفي عبده وسمية الخشاب، ومن بعدها اعتزلت الفن لسنوات طويلة دون إبداء أي أسباب.

وشاركت منال عبد اللطيف في عدد كبير من الأعمال ومن بينها «بيت العيلة، طوق نجاة، ونيس وأيامه، الهروب من الغرب، يوميات ونيس، سكة اللي بيروح، وعادت القلوب، بلاغ للرأي العام، عقدة ماما عزيزة، أولاد الشوارع، حارة الزعفراني، سوق الخضار، لا أحد ينام في الإسكندرية، أرض الرجال، التوبة، الرقص مع الزهور» .