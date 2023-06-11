خطة جديدة لاستكمال رصف طرق الإسماعيلية خلال شهري يونيو ويوليو (صور)

أعلنت مديرية النقل في محافظة الإسماعيلية خطة جديدة لاستكمال أعمال الرصف في بعض المناطق، وذلك بحيي أول وثالث الإسماعيلية خلال شهري يونيو ويوليو، والتي بدأت الشهر الماضي.

وقال المهندس أحمد الشيمي، مدير مديرية النقل والطرق في محافظة الإسماعيلية، إنه تم البدء في أعمال رصف الطريق الدائري منذ ما يقرب من 15 يوما في الاتجاه الشمالى حتى ميدان الأبنودي.

وأضاف «الشيمي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه سيتم غداً استكمال طريق المحاكاه بمنطقة نمرة 6 بنطاق حي أول الإسماعيلية، ضمن خطة الرصف التي تجري حاليا في محافظة الإسماعيلية، والتي أقرها اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية.

رصف مناطق لأول مرة في الإسماعيلية

وقال «الشيمي»، إنه خلال الفترة المقبلة سيتم رصف مناطق لم يتم رصفها في الإسماعيلية من قبل، في نطاق حي ثالث الإسماعيلية بأرض الجمعيات ومنطقة أرض المزادات.

وتابع، بأنه سيتم رصف الشارع الفاصل بين المزادات ومنطقة أرض الجمعيات للاتجاهين، وشارع ام القرى بمنطقة 24 أكتوبر في نطاق حي ثالث الإسماعيلية، والتي شكى الأهالي من عدم رصفها طوال سنوات طويلة.

رصف محيط مجمع الإسماعيلية الطبي

وأنهى جهاز تعمير سيناء، خلال الأيام الماضية أعمال رصف وتطوير مناطق المسرح الروماني ومحيط المجمع الطبي وعمارات التخطيط العمراني، بإجمالي 4 شوارع بمنطقة التمليك بحي ثالث مدينة الإسماعيلية، مع رفع وإزالة الإشغالات والتعديات بالمنطقة، لتمهيد الشوارع لبدء عمليات الرصف و التطوير.