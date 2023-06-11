انقطاع الكهرباء عن 5 مناطق بالإسماعيلية للصيانة اليوم.. الأماكن والمواعيد

تشهد محافظة الإسماعيلية صباح اليوم الأحد، انقطاع الكهرباء في عدد من المناطق بنطاق المدينة ومركز الإسماعيلية ومراكز القنطرة غرب والقنطرة شرق، لبدء أعمال صيانة جديدة، بالتزامن مع دخول فصل الصيف.

أماكن انقطاع الكهرباء في الإسماعيلية

وأعلنت الصفحة الرسمية لديوان عام محافظة الإسماعيلية على «فيسبوك»، انقطاع الكهرباء اليوم الأحد، عن منطقة وابور النور بنطاق حي أول الإسماعيلية وعمارات خلف السنترال الرئيسي بنطاق حي ثان الإسماعيلية ومنطقة الشيخ زايد في حي ثالث الإسماعيلية ومنطقة أبو خريبة التابعة لمركز القنطرة غرب.

وأضاف البيان، أنه سيتم قطع الكهرباء عن قوى محركة ومناطق سكنية بمنطقة العقارية شرق البحيرات في مركز القنطرة شرق وجمعية العاشر والزراعيين بنطاق قرية الفردان بمركز الإسماعيلية.

وأكد بيان محافظة الإسماعيلية أن انقطاع الكهرباء بسبب إجراءات الصيانة وخطة شركة القناة لتوزيع الكهرباء الموسعة خلال شهر يونيو لرفع كفاءة عدد من المناطق بالتزامن مع حالة الطقس السيئ التي تشهدها بعض المحافظات.

مواعيد انقطاع التيار الكهربائي

كما أعلنت الصفحة الرسمية لمحافظة الإسماعيلية، انقطاع التيار الكهربائي من التاسعة صباحا ويستمر حتى الثانية ظهرا، لحين انتهاء أعمال الصيانة.