وظائف شاغرة في بنك المشرق لراغبي العمل عن بعد

قدم بنك المشرق عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل لينكد إن، باقة متنوعة من الوظائف المطلوبة للعمل عن بعد بالبنك بعدة شروط أهمها الخبرات والمؤهلات.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي تفاصيل وظائف بنك المشرق.

1- وظيفة مهندس شبكات

- ما لا يقل عن 5 سنوات من الخبرة في البنية التحتية لشبكة تكنولوجيا المعلومات على مستوى المؤسسة.

- معرفة تقنية ممتازة في تقنيات التوجيه والتبديل والشبكات السحابية وSDN وSDWAN وSD Access.

- معرفة الخبراء والخبرة في توجيهWAN. (BGP OSPF DMVPN ، IPSEC ، GRE).

- خبرة عملية في تصميم وهندسة إعداد الشبكة.

- المعرفة والخبرة العميقة في استكشاف الأخطاء وإصلاحها.

- التدريب العملي على Wireshark.Core المعرفة على TCP / IP .

- معرفة عملية باستخدام Solarwinds وأدوات شبكة PRTG.

- الفهم السليم لعملية ITIL للتغيير والحوادث وإدارة المشاكل.

- فهم سليم ومعرفة بتقنيات جدار الحماية.

- خبرة في دعم IP Telphony.

- شهادات CCNP أمر لا بد منه.

- القدرة على الفهم والعمل في بيئة متعددة الثقافات.

- فهم ممتاز لديناميكيات الفريق.

- التركيز على التنفيذ والنتائج: ثبت القدرة على تحديد الأهداف / الجداول الزمنية الصارمة والوفاء بها.

- لاعب فريق متحمس للغاية مع أسلوب عمل تعاوني ، قادر على العمل مع فريق متنوع.

2- وظيفة رئيس وحدة تجربة العملاء

- يجب أن يكون استباقيًا ومركّزًا على العملاء دون المساومة على مصلحة البنك.

- مهذب ومحترم في التواصل.

- المعرفة بمنتجات التجزئة المصرفية وخدمات البنك.

- موقف إيجابي للغاية يركز على العملاء.

- فهم أساسيات التجزئة المصرفية والمنتجات والعمليات والأنظمة.

- يفضل أن يكون لديك مهارات الاتصال والمراسلات العربية.

- معرفة دقيقة بميزات وفوائد جميع منتجات وخدمات البنك.

- مهارات قوية في لوحة المفاتيح والكمبيوتر الشخصي مع معرفة وافية بمكتب MS.

- مهارات تواصل وشخصية ممتازة مع القدرة على الأداء كلاعب جماعي (كتابي وشفهي).

- القدرة على إدارة الفرق والعمل تحت الضغط وقادرة على تحفيز وإدارة فرق كبيرة.

- مهارات تحليلية ممتازة لتمكين حل المشاكل المعقدة.

- 15 عاما من الخبرة في بيئة الخدمة التي لا تقل عن ثلاث سنوات. متطلبات خبرة مركز الاتصال في دور إداري.

- خريج جامعي.

3- وظيفة في مكتب مساعدة تكنولوجيا المعلومات

- مشرف أنشطة مكتب المساعدة ومهام مهندسي النظام.

- مسؤول عن نظام التذاكر لتزويد المستخدمين بالدعم المطلوب داخل اتفاقية مستوى الخدمة.

- ضمان تحديد المتطلبات والأولويات بشكل صحيح وتوافقها مع احتياجات العمل.

- إدارة البائعين الخارجيين فيما يتعلق بنطاق الوظيفة والعمل المعين ومراقبة أدائهم.

Mange سيرفرات النشاط واستكشاف الأخطاء وإصلاحها.

- تعيين وتوجيه وفحص عمل مهندسي الأنظمة وموظفي دعم النظام لضمان تحقيق حلول الأعمال.

- مسؤول عن RCSA وإعداد الوثائق لمتطلبات التدقيق.

- توفير التوجيه الفني لأعضاء فريقه لضمان اتباع المعايير والإجراءات.

- تقييم أداء أعضاء فريق المرؤوسين.

4- وظيفة مسؤول العلاقات

- المعرفة الأساسية بالمنتجات وسياسات الخدمة وعمليات التجزئة المصرفية.

- تخرج في أي تخصص مع خبرة في المبيعات المصرفية لمدة 1-2 سنوات (خبرة المبيعات عبر الهاتف إلزامية).

- يجيد اللغتين الإنجليزية والعربية.