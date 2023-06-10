الخميس المقبل.. يوم توظيفي مفتوح للباحثين عن وظائف شاغرة

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، متمثلة في الإدارة المركزية لتمكين الشباب (الإدارة العامة للمبادرات الشبابية)، بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية من خلال مبادرة توظيف مصر، عن اليوم التوظيفي المفتوح.

وأوضحت الشباب والرياضة، أن عددا من الشركات والمنتجات أعلنت عن يوم توظيفي مفتوح يمكن المشاركة فيها للاطلاع على الوظائف المطلوبة، واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» للقارئ، توضح في التقرير التالي تفاصيل فرص العمل المتاحة، على هذا النحو:

يوم توظيفي مفتوح لسلسلة مطاعم أمريكانا

- العنوان: شبرا الخيمة، الملف أمام معهد زوسر (فرع كنتاكي).

- يوم الخميس الموافق 15 يونيو 2023 من الساعة 10صباحا وحتى 4 مساء.

- الوظائف الأتية: 1. عضو فريق (المؤهل لا يقل عن اعداديه او طالب)، 2. مندوب توصيل (المؤهل لا يقل عن إعدادية أو طالب).

- أماكن العمل: مدينة نصر / التجمع الخامس / الرحاب / مدينتي / الشروق / المعادي / أكتوبر.

- الشروط المشتركة: المؤهل لا يقل عن إعدادية أو طالب، السن من 18 إلى 35 سنة، ذكور و إناث.

- للتقدم للوظيفة يرجى ملء الاستمارة والذهاب مباشرا على العنوان والميعاد.

وظائف شركة ماف كارفور

كما وفرت شركة ماف كافور 4 وظائف وهي موظف متعدد المهام (كاشير- منسق ممرات - استلامات)، جزار (سنة خبرة على الأقل)، شيف أجبان (سنة خبرة على الأقل)، وشيف مخبوزات (سنة خبرة على الأقل).

- أماكن العمل: أكتوبر - القاهرة.

- شروط الوظيفة:· مؤهل متوسط على الأقل، ذكور وإناث.

- المميزات الوظيفة: رواتب مجزية تحدد حسب الخبرة، عدد ساعات العمل 9 ساعات شيفتات متغيرة، يوم راحة في الأسبوع، أرباح سنوية، تأمين طبي (عائلي)، تأمين اجتماعي.

- للتقدم للوظيفة يرجى ملء الاستمارة.