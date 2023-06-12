مواقيت الصلاة اليوم الاثنين.. الفجر في الجيزة 4:21 صباحا

قدّم خبراء هيئة المساحة المصرية، بيانا تفصيليا، بشأن مواقيت الصلاة اليوم الاثنين، التي نوهت بأنها شهدت استقرارا في بعضها وزيادة أو تراجع في أخرى.

ومن خلال السطور التالية، تستعرض «الوطن»، مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 12- 6- 2023 وذلك بعدد من المدن والمحافظات.

مواقيت الصلاة اليوم

جاءت مواقيت الصلاة اليوم الأحد، في بعض محافظات الجمهورية كما يلي:

مواقيت الصلاة في محافظة قنا

موعد أذان الفجر: 4:16 صباحًا

أذان الظهر: 12:48 مساء

أذان العصر: 4:13مساء

أذان المغرب: 7:41مساء

أذان العشاء: 9:08 مساء

مواقيت الصلاة في محافظة الأقصر

موعد أذان الفجر: 4:21 صباحا

أذان الظهر: 12:50 مساء

أذان العصر: 4:13 مساء

أذان المغرب: 7:41 مساءً

أذان العشاء: 9:08 مساءً

مواقيت الصلاة في محافظة الجيزة

موعد أذان الفجر: 4:21 صباحًا

موعد أذان الظهر: 1:03 مساء

موعد أذان العصر: 4:35 مساء

موعد أذان المغرب: 8:02 مساءً

موعد أذان العشاء: 9:33مساء

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

موعد أذان الفجر: 4:07 صباحًا

موعد أذان الظهر: 12:54مساء

موعد أذان العصر: 4:29 مساء

موعد أذان المغرب: 7:55مساءً

موعد أذان العشاء: 9:28 مساء

مواقيت الصلاة في محافظة أسوان

أذان الفجر: 4:26 صباحًا

أذان الظهر: 12:49 صباحًا

أذان العصر: 4:07 مساء

أذان المغرب: 7:36 مساء

أذان العشاء: 9:01 مساء

مواقيت الصلاة في محافظة الدقهلية

موعد أذان الفجر: 4:02 صباحا

أذان الظهر: 12:54 مساء

أذان العصر: 4:32 مساء

أذان المغرب: 7:58 مساءً

أذان العشاء: 9:33 مساءً

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

موعد أذان الفجر: 4:10 صباحًا

موعد أذان الظهر: 01:01 مساء

موعد أذان العصر: 3:39 مساء

موعد أذان المغرب: 8:05 مساء

موعد أذان العشاء: 9:39 مساء

مواقيت الصلاة في محافظة سوهاج

موعد أذان الفجر: 4:17 صباحا

أذان الظهر: 12:51 مساء

أذان العصر: 4:18 مساء

أذان المغرب: 7:45 مساء

أذان العشاء: 9:13

مواقيت الصلاة في محافظة دمياط

موعد أذان الفجر: 4:00 صباحًا

أذان الظهر: 12:53 مساء

أذان العصر: 4:32 مساء

أذان المغرب: 7:58 مساء

أذان العشاء: 9:34 مساء