«الثقافة» تجهز لإطلاق أول موسم مسرحي للفرق النوعية «ابدأ حلمك» في 2024

قال المخرج أحمد طه، المدير الفني لمشروع «ابدأ حلمك» لتدريب الشباب على فنون المسرح، الذي تنفذه وزارة الثقافة من خلال الهيئة العامة لقصور الثقافة، إنّ الهيئة أطلقت المرحلة الثالثة من المشروع، وبصدد تخريج دفعة الورشة في محافظة الوادي الجديد، في سبتمبر المقبل.

وأضاف طه لـ«الوطن»، أنّ المرحلة الثالثة من ابدأ حلمك تشمل 3 محافظات، وهي شمال سيناء والمنوفية وقنا، وحاليا يتم استقبال طلبات الالتحاق بالورشة حتى آخر يوليو 2023، ويجري حاليا تدريب الورشة في العريش والتي تضم 60 متدربا.

الفرق النوعية من «ابدأ حلمك»

وعن طبيعة الفرق النوعية التي تتكون من الشباب أعضاء الورش الذين تدربوا في ورش «ابدا حلمك»، قال المدير الفني إنّ الفرق النوعية تضمّ ممثلين ومخرجين ومختلف عناصر صناعة المسرح «فنان المسرح الشامل»، وهؤلاء الشباب يمتلكون لغة مسرحية جديدة ونسهل لهم وفق آلية مختلفة في الأفكار والتشغيل تنفيذ عروض فنية تلائم خبراتهم ومواهبهم على مدار السنة، خاصة المشكلات التي تخص البيئة المحلية بالمحافظات لتقديمها في القرى التابعة للمحافظات.

وأشار إلى أنّه وبعد اكتمال تدريب المرحلة الثالثة في 2024 سنشهد أول موسم مسرحي للفرق النوعية، على غرار نوادي المسرح، كما سيتاح للعروض المتميزة فيما بعد المشاركة في دورات المهرجان القومي للمسرح، وحاليا يتم استكمال التدريب في شمال سيناء والوادي الجديد، وعمل اختبارات التقدم للمرحلة الثالثة في قنا والمنوفية، على أن يتم تخريج الدفعتين في فبراير 2024، ومن بعدها سيتم الإعلان عن المرحلة الرابعة، ودورنا تقديم خدمة التدريب من سن 18 إلى 40 عاما، مؤكدأ أنّ التدريب يتم على أيدي أفضل المدربين المتخصصين، ومكثف لمدة 3 شهور في المحافظات الحدودية، و6 شهور في باقي المحافظات.

وقال إنّ خطة الهيئة تغطية المشروع لكل محافظات الجمهورية في إطار تعظيم دور التدريب، مؤكدا أنّ «ابدا حلمك» مشروع مستمر وفق خطة خمسية، وكل 5 مراحل يتم تغطية جميع محافظات مصر، وبعد الانتهاء من المحافظة سيتم من جديد إطلاق جولة المشروع بالمراحل التي تم تنفيذه بها من قبل لإتاحة الفرصة للمواهب الجديدة للالتحاق بالورش، والانضمام إلى الفرق النوعية بكل محافظة تأكيد لمبدأ الاستمرارية.