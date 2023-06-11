سفير روسيا بالقاهرة يؤكد على الطابع الاستراتيجي للعلاقات مع مصر

أكد سفير روسيا بالقاهرة جيورجي بوريسينكو، على الطابع الاستراتيجي للعلاقات مع مصر بعد أن دخلت اتفاقية الشراكة الاستراتيجية حيز التنفيذ عام 2021 وأن التعاون الثنائي يشمل المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والثقافية والعلمية، مشيرا إلى أن مصر وروسيا ستحتفلان في 26 أغسطس المقبل بذكرى 80 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وستقام عدة فعاليات بهذه المناسبة الهامة.

وأضاف السفير الروسي في تصريحات خاصة بمناسبة العيد القومي لروسيا الاتحادية الذي يوافق غدا الاثنين، أن موسكو تعد أكبر مورد للقمح وبعض المنتجات الزراعية الأخرى لمصر حيث تم تصدير 9ر5 مليون طن من الحبوب لمصر وتنوي تسليم ثلاثة ملايين طن أخري بحلول 30 يونيو الجاري.

البنك المركزي الروسي بدأ تحديد سعر صرف الروبل مقابل الجنيه المصري

وأوضح أنه يتم حاليا بحث إمكانية الدفع على تبادل السلع الغذائية بالعملات الوطنية، حيث بدأ البنك المركزي الروسي بالفعل في تحديد سعر صرف الروبل مقابل الجنيه المصري على أن تتبع هذه الخطوة فتح حسابات في البنوك الزراعية لكلا البلدين للمعاملات المباشرة.

كما تقترح موسكو تشغيل بطاقات «مير» في مصر وقال: «نحن نري أن كل هذه الخطوات لن يكون لها تأثير إيجابي على الميزان التجاري فحسب، بل تساهم أيضا في تدفق السائحون الروس إلى مصر».

وعن الزيارات، قال بوريسينكو، إن زيارات الوفود المصرية والروسية إلى العاصمتين القاهرة وموسكو تشكل جزءً لا يتجزأ من عملية تعزيز العلاقات الثنائية حيث عقدت مشاورات سياسية في 15 مايو الماضي بالقاهرة بين نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين مع نظيره المصري السفير إيهاب بدوي حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.وأضاف أن الدورة الرابعة عشر للجنة المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني المشتركة التي عقدت بين وزير التجارة والصناعة أحمد سمير و نائب رئيس الوزراء الروسي دينيس مانتوروف خلال الفترة ما بين 18 إلى 20 مارس الماضي، ساهمت بشكل إيجابي في مواصلة تطوير التعاون الاقتصادي الثنائي.

وأشار السفير إلى أن المدعي العام لروسيا الاتحادية ايجور كراسنوف قام بزيارة عمل إلى القاهرة يومي 24 و25 مايو الماضي، بينما أجري وزير البترول والثورة المعدنية طارق الملا محادثات مثمرة مع نظيره الروسي نيكولاي شولغينوف في موسكو خلال الفترة من 4 إلى 6 يونيو الجاري، معربا عن أمله في مشاركة رفيعة المستوي في القمة المرتقبة روسيا – أفريقيا خلال الفترة من 26 إلى 29 يوليو في مدينة سانت بطرسبرج.

وعن التعاون الثنائي، أكد بوريسينكو استمرار المشروعات الاقتصادية المشتركة بين البلدين مثل إقامة المنطقة الصناعية الروسية في قناة السويس مشيرا إلى أن شركة «ترانسماش هولدينغ» وفت بكامل التزاماتها الخاصة بعقد لتوريد 1300 عربة الركاب للسكك الحديدية المصرية بعد أن وصلت أكثر من 700 وحدة من عربات السكك الحديدية المنتجة من روسيا.

كما سيتم تزويد باقي العربات من قبل شركائنا في المجر وتعتزم «ترانسماش هولدينغ» إقامة مصنعا في إحدى ضواحي القاهرة لصيانة منتجاتها على مدار الـ 12 عاما قادما.

وعن التجارة والاستثمار، قال إن التبادل التجاري بين البلدين بلغ ستة مليارات دولار عام 2022 من بينها 5 مليارات دولار صادرات روسية لمصر بينما تتجاوز قيمة الاستثمارات الروسية الخاصة 8 مليارات دولار، مشيرا إلى أن الشركات الكبيرة مثل «لوك اويل» و«روسنيفت» تحتل مكانة بارزة في مجال استخراج النفط والغاز في مصر ؛ ويتم تجميع سيارات «لادا» الروسية في المصنع بالقرب من القاهرة.

16 ألف طالب مصري في الجامعات الروسية

وعن السياحة، أفاد بأنه يتم تسيير حاليا بين موسكو والقاهرة ثلاث رحلات جوية يوميا لشركتي الطيران الوطنية المصرية والروسية فضلا عن رحلات طيران شارتر من المدن الروسية إلى المنتجعات المصرية، مشيرا إلى أن روسيا احتلت المرتبة الثانية من حيث عدد السائحين الروس في مصر البالغ عددهم نحو مليون سائح عام 2022 ونتوقع زيادة أعدادهم هذا العام.

ولفت إلى أن أكثر من 16000 طالب مصري في الجامعات الروسية وترغب بعض مؤسسات التعليم العالي الروسية فتح الفروع لها في مصر.