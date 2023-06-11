«صرف الإسكندرية» تبدأ فعاليات الأنشطة الصيفية للتوعية بترشيد المياه

أعلن اللواء المهندس محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، انطلاق الأنشطة الصيفية بمراكز الشباب بالتعاون مع مركز شباب النصر، ضمن خطة الإدارة العامة للوعي البيئي بهدف رفع مستوى الوعي البيئي لدي الشباب.

ونفذت شركة الصرف الصحي يوما ترفيهيا توعويا لرواد مركز شباب النصر، تضمن عقد ندوات توعوية وألعاب تفاعلية وورش رسم وتلوين للأطفال وأنشطة عديدة ساهم فيها رواد المركز.

نشر ثقافة ترشيد استهلاك المياه

وأكد «نافع»، في بيان اليوم، أن الشركة تهدف إلى تنمية الوعي المائي ونشر ثقافة ترشيد استهلاك المياه، والمحافظة على شبكات الصرف الصحي، وتوعية المواطنين بالخدمات والمجهودات الضخمة التي تقوم بها الدولة لتوصيل الخدمة لكل المواطنين، والحفاظ علي البيئة من مخرجات عمليات المعالجة، وكذلك غرس ثقافة المشاركة ومسؤولية الجميع في الحفاظ على ممتلكات ومشروعات الدولة لدي المواطنين لتأسيس جيل جديد واع وقادر علي تعديل السلوكيات والممارسات الخاطئة مما يؤثر بالايجاب على استدامة الخدمات.

أرقام شكاوى «صرف الإسكندرية»

كما تم توعية المواطنين بطرق الإبلاغ عن الشكاوي وتعريفهم برقم الخط الساخن «175»، أو رقم «واتس آب» على الرقم «⁦+20 120 117 5175⁩» أو على صفحة الشركة الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».